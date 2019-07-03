ЕС отреагировал на ситуацию в Грузии на заседании Постоянного совета ОБСЕ

13:30 12.09.2019   Грузия

В ответ на ситуацию в Грузии ЕС выступил с заявлением на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое состоялось в столице Австрии, Вене.

"Мы сожалеем о том, что недавние события вдоль административной границы негативно повлияли на общую ситуацию с безопасностью", - цитирует заявлении ЕС издание Грузия.Online.

"Европейский Союз активно участвует в недавних, весьма тревожных событиях в районах Гугутянкари и Чорчана/Цнелиси. Возведение заборов де-факто властями Южной Осетии при поддержке российских пограничников препятствует свободе передвижения местного населения и лишает его доступа к садам и водным ресурсам, которые являются ключом к их существованию".

"Такие действия должны быть немедленно прекращены, и мы настоятельно призываем Российскую Федерацию обратить их вспять", - сказал ЕС.

ЕС подчеркнул, что в 2019 году отмечается 11-я годовщина конфликта между Россией и Грузией, "который, к сожалению, до сих пор остается неразрешенным".

"Европейский Союз заявляет о своей неизменной приверженности мирному урегулированию этого конфликта в соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ и основополагающими нормами международного права", - говорится в заявлении.

"Мы продолжаем участвовать через Специального представителя ЕС и его сопредседательство в Женевских международных дискуссиях, а также через работу Миссии наблюдателей ЕС в Грузии. МНЕС (Миссия Наблюдателей ЕС) остается единственным международным присутствием на местах, которое неустанно продолжает содействовать стабилизации, нормализации и укреплению доверия между конфликтующими сторонами".

Ранее сообщалось, что непризнанная Осетия обратилась к Миссии наблюдателей ЕС в Грузии, а также к сопредседателям Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье с предупреждением о реальной опасности возникновения нового вооруженного противостояния.

Позже работа пунктов пропуска на границе территории непризнанной Осетии с Грузией была приостановлена.



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