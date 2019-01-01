В Грузии открылась 15-я Конференция стран Черного моря
|15:45 12.09.2019
|Грузия
В Батуми началась 15-я Конференция стран Черного моря по вопросам поиска и спасения.
Об этомсообщает Министерство экономики и устойчивого развития Грузии, пишет Грузия.Online.
Мероприятие проводится 11-12 сентября, нацелено на обмен опытом между черноморскими странами и расширение сотрудничества в области поисково-спасательных мер на Черном море. Оно организовано Агентством морского транспорта министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
Конференция проводится каждый год в разных городах черноморских стран.
«Соответственно, черноморские страны проводят эту конференцию ежегодно для обмена информацией и опытом, приобретенным за прошедший год. Грузия готова ответить на вызовы Черного моря и провести масштабные поисково-спасательные работы на высоком уровне», - сказала Тамар Иосселиани - глава Агентства морского транспорта.
В конференции принимают участие черноморские страны, а также представители министерства экономики и устойчивого развития Грузии, представители министерства внутренних дел Грузии, министерства обороны Грузии, Центра совместного управления морскими операциями Грузии, Агентства гражданской авиации Грузии и Государственного агентства гидрографии Грузии.
На конференции также выступил исполнительный директор морской поисково-спасательной службы Германии капитан Удо Хельге Фокс, а также представители Международной морской организации (IMO) и Европейского агентства по безопасности на море (EMSA).
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