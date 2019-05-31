Прем'єр-міністр Молдови Майя Санду вважає, що врегулювання Придністровського конфлікту має розпочатися з ліквідації існуючих у регіоні корупційних і контрабандних схем.

Про це вона заявила під час зустрічі в Кишиневі з головою місії ОБСЄ в Молдові Клаусом Нойкірхом, повідомляє Укрінформ.

«У даний час складно знайти політичне рішення для врегулювання Придністровського конфлікту. Однак, першим кроком у цьому напрямку має стати ліквідація, спільно з владою України, існуючих у Придністровському регіоні контрабандних та корупційних схем», - заявила Санду.

Поряд із цим, прем'єрка підкреслила, що уряд Молдови готово взаємодіяти з ОБСЄ для врегулювання конфлікту на принципах суверенітету і територіальної цілісності молдавської держави.

Клаус Нойкірх, у свою чергу, запевнив, що ОБСЄ готова надати всю необхідну допомогу в процесі вивезення з території Придністров'я російського озброєння зі складів в селі Колбасна Рибницького району, де ще з радянських часів зберігаються понад 20 тисяч тонн боєприпасів.