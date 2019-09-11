С недавнего времени мониторинг состояния акватории порта Пивденный осуществляется с помощью специальных дронов.

Такие мероприятия проводятся с целью выявления, локализации и ликвидации загрязнений в акватории порта, пишет Центр транспортных стратегий со ссылкой на информацию администрации крупнейшей украинской морской гавани.

До этого мониторинг акватории осуществлялся только судами портового флота и во время регулярного визуального осмотра акватории специалистами экологической безопасности АМПУ.

В администрации порта говорят, что слежение с помощью БПЛА позволяет гораздо быстрее реагировать и предотвращать разливы загрязняющих веществ в акватории и на территории гавани, обмениваться информацией между субъектами хозяйствования, органами государственного надзора и контроля и привлекать все возможные силы и средства, в случае обнаружения загрязнений в акватории порта.

Ранее госучреждение "Госгидрография" приобрело два беспилотных летательных аппарата, которые будут задействованы для реализации задач по обеспечению судоходства на внутренних водных путях.