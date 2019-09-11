За акваторией порта Пивденный стали следить дроны
|13:00 12.09.2019
|Украина
С недавнего времени мониторинг состояния акватории порта Пивденный осуществляется с помощью специальных дронов.
Такие мероприятия проводятся с целью выявления, локализации и ликвидации загрязнений в акватории порта, пишет Центр транспортных стратегий со ссылкой на информацию администрации крупнейшей украинской морской гавани.
До этого мониторинг акватории осуществлялся только судами портового флота и во время регулярного визуального осмотра акватории специалистами экологической безопасности АМПУ.
В администрации порта говорят, что слежение с помощью БПЛА позволяет гораздо быстрее реагировать и предотвращать разливы загрязняющих веществ в акватории и на территории гавани, обмениваться информацией между субъектами хозяйствования, органами государственного надзора и контроля и привлекать все возможные силы и средства, в случае обнаружения загрязнений в акватории порта.
Ранее госучреждение "Госгидрография" приобрело два беспилотных летательных аппарата, которые будут задействованы для реализации задач по обеспечению судоходства на внутренних водных путях.
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