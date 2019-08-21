Кореспондента "Укрінформу" Романа Сущенка співробітники ФСБ затримали в Москві в жовтні 2016 року під час зустрічі журналіста з його кумом – російським військовослужбовцям.

Про це Сущенко розповів в інтерв'ю "Укрінформу" в середу, 11 вересня.

Журналіст повідомив, що прилетів до Москви "у сімейних справах", так як виникла необхідність "терміново допомогти родичам". Про яку саме допомогу йшлося, Сущенко уточнювати не став. У російській столиці його попросив про зустріч давній знайомий – російський військовослужбовець, дитину якого Сущенко хрестив.

"Він військовий, служив у Внутрішніх військах. Якого я знаю багато років. Зустрічався на його прохання", - пояснив колишній політв'язень.

Сущенко висловив упевненість, що він став об'єктом "холоднокровної і підлої провокації російських спецслужб". На його думку, операція планувалася і розроблялася як мінімум рік.

На зустрічі кум передав Сущенку компакт-диск нібито з сімейними фотографіями, які "в ході слідства перетворилися на секретні дані про навчання Внутрішніх військ РФ".

"Після захоплення під час слідства на одному із записів знайомий запитує у спецслужбістів: "Ну що, гра вартувала свічок, чи ні?". А відповідь лунає: "Все супер!". Тоді я зрозумів, що це було сплановано і планувалося тривалий час", - розповів Сущенко. Він також допустив, що його знайомий погодився взяти участь у провокації, так як сам був "на гачку" у ФСБ.

На прес-конференції у Києві 11 вересня цю інформацію підтвердив захисник Сущенка Марк Фейгін. Він повідомив, що за версією слідства, Сущенко зустрічався зі своїм знайомим військовослужбовцям Росгвардії, щоб отримати інформацію щодо діяльності російських військових у Криму і Донбасі. Однак серед вилученої ФСБ інформації не було ніяких нових даних, які б не були відомі з відкритих джерел.

Сущенко, в свою чергу, уточнив, що затримання відбувалося, коли він зустрічався з кумом в його автомобілі.

"З двох сторін налетіли представники спецслужб, зафіксували руки, на голову одягли мішок і посадили в машину", - розповів він.

Роман Сущенко відбував незаконно призначене "покарання" у виправній колонії №11 у Кіровській області. Влітку 2018 року Московський міський суд, ґрунтуючись на сфабрикованих обвинуваченнях, засудив його до 12 років позбавлення волі за "шпигунство". ФСБ затримала Сущенка в Москві в жовтні 2016 року, звинувативши у збиранні інформації про російське вторгнення в Україну.

Після звільнення Сущенку на 20 років заборонили в'їзд до Російської Федерації. Про помилування та заборону в'їзду колишній політв'язень дізнався в московському СІЗО "Лефортово", куди його перевели за кілька днів до обміну.