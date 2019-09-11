Флот Дунайского пароходства в августе перевез 220 тыс. тонн грузов

12:45 12.09.2019   Украина

Речной флот Украинского Дунайского пароходства за август 2019 года перевез 220 тыс. т грузов, что на 10% превышает запланированные объемы.

Об этом сообщает Центр транспортных стратратегий со ссылкой на УДП.

"Август завершился с хорошими показателямги грузоперевозки: речным флотом пароходства перевезено 220 тыс. т грузов, что на 10% больше от запланированного… Объем морских грузоперевозок составил 26,5 тыс. т. Грузовая база по речным перевозкам на сентябрь также сформирована на уровне 200 тыс. т. Рассчитываем, что при благоприятных навигационных условиях она будет достигнута. Все будет зависеть от уровней воды в Дунае", - сказал и.о. начальника службы эксплуатации флота Сергей Бакало.

По его словам, в настоящее время уровни остаются низкими. Сужение фарватера Дуная в районе Луты не позволяет караванам проходить составами, поэтому их переформировывают и проводят по несколько единиц. Из-за недостаточных глубин на основном фарватере, суда проходят через рукав Борча-Бала вверх и вниз.

"Сегодня обстановка остается стабильной, флот работает на всех участках Дуная. На линии трудится 18 караванов, в ближайшее время планируется отправка еще нескольких. Основную часть перевозок составляют как экспортные грузы, так и перевозки между иностранными портами. Имеются заявки на перевозку зерновых грузов из Венгрии, Сербии и Болгарии, а также на перевозку грузов из Констанцы на верхний участок Дуная", - отметил он.

Как сообщалось, в июле флот УДП перевез 260 тыс. тонн грузов.



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