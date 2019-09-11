Зерновой терминал "Евровнешторг" (Николаев) в сентябре поочередно обработал два балкера класса Supramax. Эти суда стали самыми большими из тех, которые пока что заходили на новый терминал с момента его открытия.

Об этом Центру транспортных стратегий сообщили в компании ЕВТ, уточнив, что на оба судна была погружена пшеница.

Первый балкер принял на борт у причала №4 ЕВТ 41 тыс. т зерна. Затем он отправился на внешний рейд для дозагрузки на банке Трутаева (Очаков). Пшеница будет отправлена на экспорт в Филиппины. Длина балкера Bulk Aries составляет 199,9 м, ширина - 32,26 м, дедвейт - 60,22 тыс. тонн.

На второй Supramax у причала терминала было погружено 27 тыс. т пшеницы. Дозагрузка судна выполняется в порту Черноморск. Судно отправится в порт Джибути - морской пункт для импорта и экспорта из соседней Эфиопии. Габариты балкера Global Brave составляют 190 м в длину, 32,3 м в ширину, дедвейт - 57,3 тыс. тонн.

Ранее ЦТС писал, что на данном терминале погрузили первое судно с пшеницей для австрийского торгового холдинга VA Intertrading Aktiengesellschaft. Партия объемом 25 тыс. тонн была отправлена в Египет.



Фото: ЕВТ