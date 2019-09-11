Новый зерновой терминал в Николаеве впервые принял два судна класса Supramax / Фото

12:30 12.09.2019   Украина

Зерновой терминал "Евровнешторг" (Николаев) в сентябре поочередно обработал два балкера класса Supramax. Эти суда стали самыми большими из тех, которые пока что заходили на новый терминал с момента его открытия.

Об этом Центру транспортных стратегий сообщили в компании ЕВТ, уточнив, что на оба судна была погружена пшеница.

Первый балкер принял на борт у причала №4 ЕВТ 41 тыс. т зерна. Затем он отправился на внешний рейд для дозагрузки на банке Трутаева (Очаков). Пшеница будет отправлена на экспорт в Филиппины. Длина балкера Bulk Aries составляет 199,9 м, ширина - 32,26 м, дедвейт - 60,22 тыс. тонн.

На второй Supramax у причала терминала было погружено 27 тыс. т пшеницы. Дозагрузка судна выполняется в порту Черноморск. Судно отправится в порт Джибути - морской пункт для импорта и экспорта из соседней Эфиопии. Габариты балкера Global Brave составляют 190 м в длину, 32,3 м в ширину, дедвейт - 57,3 тыс. тонн.

Ранее ЦТС писал, что на данном терминале погрузили первое судно с пшеницей для австрийского торгового холдинга VA Intertrading Aktiengesellschaft. Партия объемом 25 тыс. тонн была отправлена в Египет.


Фото: ЕВТ



Ще на цю тему:

13:00 12.09.2019
За акваторией порта Пивденный стали следить дроны
15:15 10.09.2019
Потенциальным инвесторам представят возможности порта Скадовск
14:30 10.09.2019
24 сентябя состоится официальное открытие терминала Posco в порту Николаев
11:21 09.09.2019
Порт "Южный" спустя полтора года возобновил перевалку сырья от припортового завода
10:21 09.09.2019
АМПУ просит Одесский горсовет рассмотреть вопрос землеотвода для альтернативного въезда в порт
19:21 05.09.2019
АМПУ и «Кернел» инвестируют в порт «Черноморск» более 3 млрд грн
08:51 05.09.2019
АСРЗ отремонтировал два судна Мариупольского порта
20:10 27.08.2019
"Бруклин-Киев Порт" получил 10 новых тягачей из Нидерландов / Фото
18:00 23.08.2019
АМПУ і ShipNEXT створять цифрову систему обміну даними між портами і суднами
18:21 20.08.2019
МИУ передало Кабмину доработанный проект Стратегии развития морских портов
13:20 15.08.2019
Маріупольський порт збільшив прохідну осадку до 7,8 метра
20:01 14.08.2019
Вперше в Україні баржу з пшеницею відвантажили з найпівнічнішої судноплавної частини Дніпра
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 06.09.2019
Начались совместные учения Азербайджана и Турции
13:41 05.09.2019
Азербайджан примет участие в заседаниях ПАСЕ
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
09:20 02.09.2019
Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
Всі новини країни
Армения Армения
10:00 12.09.2019
В Армении ТАСС обвинили в развязывании информационной войны / Фото
09:00 12.09.2019
ЮВО: Снайперы российской военной базы в Армении уничтожили условного противника в горах
14:41 11.09.2019
Армению затрясло на 4,7 балла
10:50 11.09.2019
Премьер-министр Армении заявил о сокращении внешнего долга страны
Всі новини країни
Болгария Болгария
10:45 12.09.2019
Шпионский скандал в Болгарии: задержано восемь человек
18:40 11.09.2019
Болгарія на 10 років закрила в'їзд російському олігарху, причетному до війни проти України
08:50 11.09.2019
Болгарія офіційно обвинуватила лідера проросійського руху в шпигунстві
21:00 10.09.2019
Болгарія: звинувачений у шпигунстві надав секретні дані організаціям з РФ
Всі новини країни
Греция Греция
11:50 11.09.2019
В Греции откроют 2 новых лагеря для мигрантов
20:15 10.09.2019
На греческой военно-морской базе кража: украли военную технку
11:45 10.09.2019
Прем'єр Греції закликав Ердогана не погрожувати Європі біженцями
18:10 06.09.2019
Греки больше других иностранцев интересовались новинкам российского форума "Армия-2019"
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:45 12.09.2019
В Грузии открылась 15-я Конференция стран Черного моря
14:15 12.09.2019
Президент парламентской ассамблеи НАТО встретится с руководством Грузии, посетит границу с Южной Осетией
13:30 12.09.2019
ЕС отреагировал на ситуацию в Грузии на заседании Постоянного совета ОБСЕ
21:50 10.09.2019
ЮВО: На российской базе в Абхазии отрабатывают навыков применения реактивных пехотных огнеметов РПО «Шмель»
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:15 12.09.2019
Прем'єр Молдови сказала, без чого неможливо врегулювати Придністровський конфлікт
09:30 12.09.2019
Для подготовки к ликвидации российских боеприпасов в Приднестровье потребуется более года
19:40 11.09.2019
Молдова наполягає на виведенні російських військ з Придністров'я
15:41 11.09.2019
У Молдові проходять масові обшуки у справі про відмивання грошей
Всі новини країни
Россия Россия
14:30 12.09.2019
Главком ВМФ и премьер Татарстана обсудили военное кораблестроение
14:10 12.09.2019
МО: Учение "Центр-2019" предполагает конфликт с вымышленным экстремистским государством на юго-западе России
13:45 12.09.2019
CNBC: Усі п'ять випробувань російської ракети "Буревісник" виявилися провальними
10:40 12.09.2019
Под Астраханью стартует российско-сербское учение по ПВО
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:40 11.09.2019
У Румунії стартували міжнародні навчання Platinum Eagle-2019/2
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
10:20 04.09.2019
Посол України обговорив пріоритети міждержавних відносин з міністром закордонних справ Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
15:00 12.09.2019
На складі боєприпасів турецької армії на півночі Кіпру стався вибух
10:30 12.09.2019
Осенью Турция проведет первые морские испытания собственной противокорабельной ракеты
13:41 11.09.2019
Анкара готова к развитию торговли с США
21:20 10.09.2019
Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" прибыл в Александрию
Всі новини країни
Украина Украина
16:00 12.09.2019
ЮВО: Инженерный полк ЧФ проводит тренировки по обеспечению действий войск
15:30 12.09.2019
Малые противолодочные корабли ЧФ провели учения по поиску и уничтожению подводной лодки
15:15 12.09.2019
Мінінфраструктури оголосило конкурси на концесію портів "Ольвія" і "Херсон"
14:00 12.09.2019
Игнорирование крымчанами выборов оккупанты сочли «провокацией» и «европейской традицией»
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд