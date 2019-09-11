12-13 сентября на Светловодском речном терминале планируют выполнить погрузку для отправки по Днепру первой в этом сезоне партии кукурузы.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий, ссылаясь на информацию компании "АгроВиста", оперирующей терминалом.

Уточняется, что 6500 т кукурузы будет погружено для получателя в Турции.

Ранее ЦТС писал, что "АгроВиста" перевезла по Днепру 120 тыс. т грузов с 30 октября 2018 года по 1 августа 2019 года. Всего флот "АгроВисты" до середины августа текущего года осуществил 12 рейсов, средняя продолжительность (от момента загрузки до возвращения флота на следующие загрузки) составила 12-14 суток. Основной порт погрузки компании - Светловодский речной терминал. С начала нового маркетингового сезона 2019-2020 года, компания также активно участвует в закупке и отгрузке ранних зерновых культур (пшеница, ячмень) на других речных терминалах р. Днепр.

"АгроВиста" - ранее группа компаний "УкрАгроКом" и "Гермес-Трейдинг". Флот группы по состоянию на декабрь 2018 года насчитывал шесть единиц, из которых два буксира и четыре несамоходных судна.