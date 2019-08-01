Білорусь платить Росії податки за санаторій в окупованому Криму / Відео

12:00 12.09.2019   Крым

На території окупованого Росією Криму діє санаторій "Білорусія", підпорядкований Управлінню справами президента Білорусі, який уже понад п'ять років сплачує податки російській окупаційній владі.

Про це йдеться у розслідуванні InformNapalm, пише Укрінформ.

"Вже більше п’яти років на території окупованого Росією Криму діє санаторій «Білорусія» Управління справами президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка. Санаторій використовує захоплені Російською Федерацією українські ресурси, фінансує бюджет держави-агресора, а також лікує російських держслужбовців і, ймовірно, надає послуги для представників військово-промислового комплексу Росії. Відбувається це на тлі підкреслено теплих зустрічей керівників України й Білорусі, підтримки добросусідських відносин і задекларованого Мінськом нейтрального статусу в російсько-українському воєнному конфлікті", - йдеться у публікації.

Як зазначається, санаторій "Білорусія" розташований на мальовничому узбережжі Кримського півострова під горою Ай-Петрі, за 10 км від Ялти. У 1950-х роках його передали у власність Білоруської РСР, а з 1999 року Ялтинське міське управління юстиції Автономної Республіки Крим зареєструвало державну медичну установу "Санаторій Білорусія", засновником і єдиним власником якої є Управління справами президента РБ.

До складу санаторію сьогодні входять 5 спальних корпусів (всього 130 номерів), лікувальний та розважальний центри разом з кав’ярнею, конференц-залою і 3D-кінотеатром. Відпочинок в санаторії далеко не дешевий: залежно від корпусу, двомісний номер коштуватиме від 3400 до 5200 російських рублів за добу (приблизно від $50 до $80).

Після окупації Криму Росією Білорусь, яка офіційно не визнала належність Кримського півострова Росії, в грудні 2014 року подала заяву на реєстрацію в органах окупаційної адміністрації Криму підконтрольного Управлінню справами президента Білорусі санаторію "Білорусія". 22 січня 2015 року цю медичну установу зареєстрували в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб РФ. Відтоді санаторій "Білорусія" офіційно почав сплачувати податки в держбюджет і здійснювати платежі у Фонд соціального страхування і Пенсійний фонд Росії.

За даними Федеральної служби державної статистики РФ, за період з 2014-го по 2017 рік кримський санаторій Управління справами Лукашенка сплатив до російського бюджету податок на прибуток у розмірі 3,454 мільйона російських рублів. З урахуванням середньорічних валютних курсів за вказаний період ця сума еквівалентна приблизно $76 тисяч.

За даними Міністерства юстиції України, санаторій УСП не перебуває в процесі припинення діяльності. З 2014 року щодо нього діє закон «Про створення вільної економічної зони Крим», згідно з яким його податкову реєстрацію було скасовано. Проте станом на 01.08.2019 року санаторій має вже тривалий час податкову заборгованість перед державним і місцевим бюджетами України на загальну суму 838 968 грн.

Статус санаторію "Білорусія" вже розглядався під час засідань міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, останнє з яких відбулося в Гомелі в жовтні 2018 року.

Для знаходження компромісу, необхідного для схвалення угоди щодо статусу санаторію, було створено навіть відповідну робочу групу, яка провела три зустрічі. Однак, за офіційною інформацією Міністерства економічного розвитку й торгівлі України, у 2017 році ця група вже не працювала.

У публікації також зазначається, що Управління справами Лукашенка на своєму сайті аж до 2017 року позначало належність Криму Російській Федерації. Після громадського обурення згадку про Росію й офіційне окупаційне найменування українського півострова прибрали, залишивши нейтральну географічну назву. Однак у реквізитах договорів, незважаючи на відсутність офіційного визнання РБ Криму російським, адміністрація санаторію продовжує позначати його належність до Росії.

Крім того, інший структурний підрозділ Управління справами президента РБ – ДУ "Центр із санаторно-курортної роботи Центркурорт" – також продовжує позначати український Крим як територію Російської Федерації. Навіть більше, як наголошує InformNapalm, установа відкрито пропонує замовити туристичні тури до Криму з датами заїзду та знижками на період "оксамитового" сезону 2019 року.



Ще на цю тему:

09:45 12.09.2019
Штрафы стихийных торговцев пополнили бюджет Симферополя на 1,4 млн рублей
21:00 06.09.2019
Оккупанты сообщили, что соцвыплаты крымчанам выросли в 2029 году почти на 240 млн рублей
21:00 02.09.2019
Оккупанты заявляют о почти 6 млн туристов, отдохнувших в Крыму с начала года
14:20 02.09.2019
Оккупированный Крым в Дамаске заключил контракты на $250 млн
18:20 29.08.2019
В оккупированном Севастополе статус резидентов СЭЗ имеют 426 налогоплательщиков
17:40 29.08.2019
Сборы транспортного и земельного налогов в Севастополе выросли
15:20 29.08.2019
Оккупанты в 2020 году опробуют в Крыму "инициативное бюджетирование"
13:00 27.08.2019
Оккупированный Крым примет участие в российском нацпроекте "Экология"
09:20 27.08.2019
Бюджет оккупированного Севастополя урезали на несколько миллиардов рублей
20:20 23.08.2019
Ялтинская компания не заплатила 9 млн рублей налогов
18:40 09.08.2019
Оккупанты считают, что соглашение о сотрудничестве с Южной Осетией поспособствует расширению международных связей
10:40 07.08.2019
Симферополю обещают дать более 3,3 млрд рублей на ремонт 50 дорог
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 06.09.2019
Начались совместные учения Азербайджана и Турции
13:41 05.09.2019
Азербайджан примет участие в заседаниях ПАСЕ
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
09:20 02.09.2019
Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
Всі новини країни
Армения Армения
10:00 12.09.2019
В Армении ТАСС обвинили в развязывании информационной войны / Фото
09:00 12.09.2019
ЮВО: Снайперы российской военной базы в Армении уничтожили условного противника в горах
14:41 11.09.2019
Армению затрясло на 4,7 балла
10:50 11.09.2019
Премьер-министр Армении заявил о сокращении внешнего долга страны
Всі новини країни
Болгария Болгария
10:45 12.09.2019
Шпионский скандал в Болгарии: задержано восемь человек
18:40 11.09.2019
Болгарія на 10 років закрила в'їзд російському олігарху, причетному до війни проти України
08:50 11.09.2019
Болгарія офіційно обвинуватила лідера проросійського руху в шпигунстві
21:00 10.09.2019
Болгарія: звинувачений у шпигунстві надав секретні дані організаціям з РФ
Всі новини країни
Греция Греция
11:50 11.09.2019
В Греции откроют 2 новых лагеря для мигрантов
20:15 10.09.2019
На греческой военно-морской базе кража: украли военную технку
11:45 10.09.2019
Прем'єр Греції закликав Ердогана не погрожувати Європі біженцями
18:10 06.09.2019
Греки больше других иностранцев интересовались новинкам российского форума "Армия-2019"
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:45 12.09.2019
В Грузии открылась 15-я Конференция стран Черного моря
14:15 12.09.2019
Президент парламентской ассамблеи НАТО встретится с руководством Грузии, посетит границу с Южной Осетией
13:30 12.09.2019
ЕС отреагировал на ситуацию в Грузии на заседании Постоянного совета ОБСЕ
21:50 10.09.2019
ЮВО: На российской базе в Абхазии отрабатывают навыков применения реактивных пехотных огнеметов РПО «Шмель»
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:15 12.09.2019
Прем'єр Молдови сказала, без чого неможливо врегулювати Придністровський конфлікт
09:30 12.09.2019
Для подготовки к ликвидации российских боеприпасов в Приднестровье потребуется более года
19:40 11.09.2019
Молдова наполягає на виведенні російських військ з Придністров'я
15:41 11.09.2019
У Молдові проходять масові обшуки у справі про відмивання грошей
Всі новини країни
Россия Россия
14:30 12.09.2019
Главком ВМФ и премьер Татарстана обсудили военное кораблестроение
14:10 12.09.2019
МО: Учение "Центр-2019" предполагает конфликт с вымышленным экстремистским государством на юго-западе России
13:45 12.09.2019
CNBC: Усі п'ять випробувань російської ракети "Буревісник" виявилися провальними
10:40 12.09.2019
Под Астраханью стартует российско-сербское учение по ПВО
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:40 11.09.2019
У Румунії стартували міжнародні навчання Platinum Eagle-2019/2
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
10:20 04.09.2019
Посол України обговорив пріоритети міждержавних відносин з міністром закордонних справ Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
15:00 12.09.2019
На складі боєприпасів турецької армії на півночі Кіпру стався вибух
10:30 12.09.2019
Осенью Турция проведет первые морские испытания собственной противокорабельной ракеты
13:41 11.09.2019
Анкара готова к развитию торговли с США
21:20 10.09.2019
Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" прибыл в Александрию
Всі новини країни
Украина Украина
16:00 12.09.2019
ЮВО: Инженерный полк ЧФ проводит тренировки по обеспечению действий войск
15:30 12.09.2019
Малые противолодочные корабли ЧФ провели учения по поиску и уничтожению подводной лодки
15:15 12.09.2019
Мінінфраструктури оголосило конкурси на концесію портів "Ольвія" і "Херсон"
14:00 12.09.2019
Игнорирование крымчанами выборов оккупанты сочли «провокацией» и «европейской традицией»
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд