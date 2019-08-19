Ізмаїльський порт з початку року перевалив 60 тис тонн олії
|11:45 12.09.2019
|Украина
Ізмаїльський морський порт з початку 2019 року станом на 11 вересня перевалив 60 тис. тонн соняшникової олії.
Про це повідомила прес-служба адміністрації порту, пишуть Порти України.
Згідно з повідомленням, на восьмому причалі виробничо-перевантажувального комплексу №1 Ізмаїльського морського порту у вівторок завершилося завантаження судна Selin D (прапор — Мальта). Танкер узяв на борт 6200 тонн соняшникової олії. «З урахуванням цієї експортної партії обсяг перевалки масла в Ізмаїльському порту досягне позначки 60 тис. тонн з початку року», — зазначила прес-служба.
Як зазначається, рослинні олії від українських сільгоспвиробників доставляються до порту автоцистернами і через насосну станцію через спеціальний трубопровід завантажуються в трюми суден. Для забезпечення екологічної безпеки в акваторії порту при завантаженні олії навколо судна встановлюється спеціальне бонове огородження, яке запобігає поширенню плям від олії в акваторії порту в разі виникнення непередбачених ситуацій під час вантажно-розвантажувальних робіт.
Олія ріпаку та соняшнику є традиційним найменуванням у номенклатурі вантажів в Ізмаїльському морському порту і одним із основних видів вантажів для ТОВ «Сервіспорт», яке здійснило навантаження Selin D. Згідно з даними сервісу Marinetraffic, після завантаження судно вирушило до Картахени (Іспанія).
Ізмаїльський морський порт розташований в акваторії Кілійського гирла річки Дунай. Кількість вантажних причалів — 24, довжина вантажного причального фронту — 2,696 кілометра. У порту працюють ДП «ІЗМ МТП», ТОВ «Сервіспорт», ТОВ «Віллі Форте Україна» та інші портові оператори.
Ізмаїльський морський порт в 2018 році скоротив вантажообіг порівняно з 2017 роком на 8,1% — до 4,683 млн тонн. Питома вага порту у вантажообігу морських портів України склала 3,5% проти 3,8% в 2017 році.
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