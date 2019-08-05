Новенький BMW X7 крымского миллионера Иосифа Файнгольда разбился в массовом ДТП на трассе «Таврида».

Авария произошла 10 сентября вечером на пересечении трассы с основным выездом из райцентра Ленино на Керченском полуострове, пишет Крыминформ.

Как сообщил источник, на пересечении «Тавриды» и второстепенной дороги из-за несоблюдения безопасной дистанции произошло столкновение трех легковых автомобилей, двигавшихся в попутном направлении на выезд из Крыма.

Внедорожник Volvo XC90 с питерскими номерами резко перестроился из полосы для поворота налево в основную, но не смог вовремя затормозить и въехал в Peugeot 408 из Ростовской области. Из-за резкого маневра и минимальной дистанции для торможения в него врезался Kia Sorento, зарегистрированный в Московской области. Иномарка крымского миллионера, за рулем которой находился его личный водитель, оказалась в своеобразном «паровозе» четвертой – водитель совершил тот же маневр, что и Volvo, и влетел в корейский автомобиль.

В ДТП пострадала супруга Иосифа Файнгольда Ирина – с переломом правой руки ее доставили в Феодосийскую горбольницу.

Цена BMW X7 – самого большого внедорожника немецкого производителя – в автосалонах варьируется от 5,93 млн до 7,85 млн рублей в зависимости от конфигурации.