Крымская "таможня" изъяла у гражданки Германии внедорожник Lincoln Navigator из-за истекшего срока временного ввоза транспортного средства и задолженности по таможенным платежам.

Об этом сообщает пресс-служба оккупационного ведомства, пишут Новости Крыма.

Таможенники нашли иномарку, которую привезли в Крым через границу с Украиной в 2015 году. Владелица обязалась вывезти автомобиль до ноября 2016 года, однако не сделала этого до сих пор. В связи с этим у иностранки образовалась задолженность по таможенным платежам, сумма которой превышает два миллиона рублей.

«В настоящее время автомобиль Lincoln 2006 года выпуска изъят и помещен в зону таможенного контроля. Сотрудниками Крымской таможни проводятся дополнительные проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного правонарушения. В действиях гражданки усматриваются признаки состава уголовного преступления (уклонение от уплаты таможенных платежей)», — прокомментировал ситуацию замначальника Крымской "таможни" Игорь Владимиров.

В оккупационном ведомстве напомнили, что иностранцы имеют право возить транспортные средства без уплаты таможенных платежей, зарегистрированные в государстве, не являющимся членом Евразийского экономического союза, на срок не более года.