С российским истребителем произошло очередное ЧП / Фото

09:15 12.09.2019   Россия

В российском городе Пермь при посадке в аэропорту загорелся один из двигателей самолета МиГ-31 из состава истребительного авиационного полка. 

Об этом 11 сентября  сообщает ghall.com  со ссылкой на российские СМИ. 

По их данным, у истребителя при торможении на посадочной полосе загорелся левый двигатель. 

По официальной версии, в результате ЧП никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося инцидента. 

Ранее сообщалось, что российский истребитель МиГ-35 потерял кусок обшивки крыла во время демонстрационного полета в рамках аэрокосмического салона МАКС-2019.



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