В российском городе Пермь при посадке в аэропорту загорелся один из двигателей самолета МиГ-31 из состава истребительного авиационного полка.

Об этом 11 сентября сообщает ghall.com со ссылкой на российские СМИ.

По их данным, у истребителя при торможении на посадочной полосе загорелся левый двигатель.

По официальной версии, в результате ЧП никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося инцидента.

Ранее сообщалось, что российский истребитель МиГ-35 потерял кусок обшивки крыла во время демонстрационного полета в рамках аэрокосмического салона МАКС-2019.