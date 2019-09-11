С российским истребителем произошло очередное ЧП / Фото
|09:15 12.09.2019
|Россия
В российском городе Пермь при посадке в аэропорту загорелся один из двигателей самолета МиГ-31 из состава истребительного авиационного полка.
Об этом 11 сентября сообщает ghall.com со ссылкой на российские СМИ.
По их данным, у истребителя при торможении на посадочной полосе загорелся левый двигатель.
По официальной версии, в результате ЧП никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося инцидента.
Ранее сообщалось, что российский истребитель МиГ-35 потерял кусок обшивки крыла во время демонстрационного полета в рамках аэрокосмического салона МАКС-2019.
Ще на цю тему:
11:10 06.09.2019
В России в небе столкнулись два истребителя - СМИ
В России в небе столкнулись два истребителя - СМИ
11:41 05.09.2019
В Росії вже другий день літак до Воронежа перериває політ
В Росії вже другий день літак до Воронежа перериває політ
12:40 04.09.2019
В России в аэропорту столкнулись два самолета / Видео
В России в аэропорту столкнулись два самолета / Видео
08:00 04.09.2019
ЮВО: Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение на Ставрополье
ЮВО: Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение на Ставрополье
13:00 15.08.2019
Аварійна посадка літака до Криму: кількість постраждалих зросла до 23 / Відео - поновлено
Аварійна посадка літака до Криму: кількість постраждалих зросла до 23 / Відео - поновлено
18:13 13.08.2019
РосЗМІ: Винищувач НАТО спробував наблизитися до літака міністра оборони Росії / Відео
РосЗМІ: Винищувач НАТО спробував наблизитися до літака міністра оборони Росії / Відео
08:39 23.07.2019
Російський літак змусив ВПС Південної Кореї використати зброю
Російський літак змусив ВПС Південної Кореї використати зброю