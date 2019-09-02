Україна закликала ПАРЄ не визнавати членів російської делегації, "обраних" в окупованому Криму

11:30 12.09.2019   Крым

Верховна Рада України закликала Парламентську Асамблею Ради Європи на майбутній сесії у січні 2020 року не визнавати легітимність членів російської делегації, які були "обрані" у якості "депутатів" під час проведення так званих "виборів" на території окупованого Криму.

Про це йдеться у офіційній заяві українського парламенту щодо невизнання легітимності так званих "місцевих виборів" на тимчасово окупованих територіях України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, пише ZN,UA.

"Закликаємо членів Парламентської асамблеї Ради Європи засудити під час чергової жовтневої сесії ПАРЄ 2019 року проведення незаконних виборів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь (Україна), утриматися в межах січневої сесії ПАРЄ 2020 року від підтримки повноважень членів парламентської делегації РФ, які були обрані голосами жителів тимчасово окупованого Криму під час незаконних виборів, і знаходяться під санкціями Європейського Союзу", – сказано у документі.

8 вересня в Росії відбувся єдиний день голосування – близько шести тисяч виборчих кампаній і референдумів різного рівня. Зокрема, "выборы депутатов парламента и государственного совета" у окупованому Криму та Севастополі.

У МЗС України нагадали, що проведення псевдовиборів на окупованій території є порушенням норм міжнародного права, і закликали міжнародне співтовариство посилити санкції проти РФ. Прокуратура АРК оголосила у розшук голову так званого "избиркома Крыма" Михайла Малишева. Йому інкримінують державну зраду і посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.



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