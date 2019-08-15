Україна має достатньо доказів переслідування громадян в анексованому Росією Криму.

Про це написав у Facebook Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, коментуючи слухання, що пройшли 11 вересня у Європейському суді з прав людини у справі "Україна проти Росії" щодо обвинувачення до російської сторони у порушенні Європейської конвенції про права людини в окупованому Криму, пише Укрінформ.

"Сьогодні <11 вересня> Європейський суд з прав людини провів засідання щодо прийнятності позову «Україна проти Росії» про порушення прав людини в анексованому Криму. Україна має достатньо доказів жорстокого переслідування громадян, до яких вдається Росія", - написав Гончарук.

Він додав, що Росія звинувачується у порушенні ключових прав, гарантованих Європейською конвенцією з прав людини — права на життя, заборону катування, права на свободу та особисту недоторканність, права на справедливий суд, права на повагу до приватного і сімейного життя, свободу думки, совісті і релігії, загальної заборони дискримінації та ще багато інших.

"РФ має нести відповідальність за порушення норм міжнародного права, зокрема у сфері прав людини. Очікуємо на позитивне рішення згодом", - резюмував Гончарук.