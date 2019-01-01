Как стало известно, 9 сентября в Болгарии в течение 24-х часов были задержаны 8 членов общественной организации «Русофилы» по подозрении в шпионаже в пользу России.

Министр МВД Младен Маринов сообщил, что аресты проводились в Софии, Пернике и Брезнике полицаями под предводительством Специализированной прокуратуры, пишет сайт Новости Болгарии.

Раскрыть подробности он отказался, ссылаясь на то, что ему это не разрешила сделать прокуратура, которая проводит следствие.

Руководитель Агентства национальной безопасности (ДАНС) Димитр Георгиев сообщил, что обнаружены трансферы финансовых средств на имя председателя общества «Русофилы» Николая Малинова от двух зарубежных организаций. По словам Димитра Георгиева, «эти средства направлялись на подрыв безопасности Болгарии». Среди задержанных лиц некоторые желали изменить геополитический курс Болгарии, повернув его в сторону России, другие выступали против Украины, один фигурировал в чёрных списках ЕС и США.

Ранее сообщалоь, что Болгария официально обвинила лидера пророссийского движения в шпионаже.