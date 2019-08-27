Осенью Турция проведет первые морские испытания собственной противокорабельной ракеты

10:30 12.09.2019   Турция

В ноябре 2019 года турецкая компания Roketsan планирует провести первые испытания в море противокорабельной ракеты собственной разработки "Атмака" (Atmaca, "Ястреб"). 

Об этом представители разработчика рассказали Naval News на военной выставке DSEI 2019, проходящей с 10 по 13 сентября в Лондоне, пишет flot.com.

Собеседники издания уточнили, что первый запуск нового боеприпаса собираются произвести с борта четвертого корвета класса "Ада" – "Кыналыада" (Kınalıada). Этот корабль заложили на военно-морской верфи в Стамбуле в июне 2016 года, следующим летом спустили на воду, а передача ВМС Турции ожидается до конца 2019 года. 

На вопрос журналистов, собирается ли Roketsan предложить "Атмака" в рамках тендера на поставку Королевскому военно-морскому флоту Великобритании противокорабельных ракет для замены устаревших "Гарпунов", представители компании ответили, что сейчас разработчик полностью сосредоточен на поставке новинки своему главному клиенту – ВМС Турции. 

Ракету "Атмака" впервые представили на оборонной выставке IDEF 2019, прошедшей в конце апреля в Стамбуле. По данным портала TurkishNavy, ее разработка началась около десяти лет назад. Испытания "Атмака" на суше начались в 2016 году. 

Контракт на серийное производство противокорабельной ракеты "Атмака" стороны подписали в ноябре 2018 года. 

По информации Roketsan, "Атмака" – дозвуковая противокорабельная ракета c предельно малой высотой полета над поверхностью моря. Ее дальность превышает 220 км. Новинка оснащается осколочно-фугасной боевой частью массой 250 кг. Всепогодная ракета обладает высокой устойчивостью к средствам радиоэлектронного подавления. Предназначена для поражения целей в открытых и прибрежных водах, а также объектов на берегу. 

Ракетами "Атмака" планируется вооружать новейшие корабли ВМС Турции – корветы класса "Ада" и фрегаты проекта TF2000, первый из которых, "Стамбул", начали строить в 2017 году.

Ранее сообщалось, что турецкие компании представляют свою продукцию на XX Международной выставке техники для обороны и безопасности (The Defence & Security Equipment International Exhibition - DSEI) в Лондоне.



Ще на цю тему:

16:30 10.09.2019
Турция представит новинки оборонпрома на выставке в Лондоне
14:00 10.09.2019
В Турцию прибыла новая партия компонентов российской системы С-400
16:00 06.09.2019
В Турции успешно испытали отечественную крылатую ракету
16:40 04.09.2019
Анкара: ЗРС С-400 будут готовы к работе до конца 2019 года
17:41 30.08.2019
Эрдоган: Турция и Россия прорабатывают тему Су-57
09:00 29.08.2019
В России считают, что пока рано говорить о продаже Турции истребителей Су-35 или Су-57
20:20 27.08.2019
Анкара анонсировала поставку из России второго дивизиона системы С-400
17:41 22.08.2019
Україна отримала з Туреччини 2 тисячі пістолетів-кулеметів MP-5
12:41 16.08.2019
Турецькі ПКР помічені на новому корветі
20:20 07.08.2019
США завершили поставку Турции военно-транспортных вертолетов "Чинук" / Фото
11:43 18.07.2019
США виключили Туреччину з програми F-35 через купівлю російських С-400
12:40 01.07.2019
Туреччина очікує прибуття перших систем С-400 протягом 10 днів
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 06.09.2019
Начались совместные учения Азербайджана и Турции
13:41 05.09.2019
Азербайджан примет участие в заседаниях ПАСЕ
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
09:20 02.09.2019
Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
Всі новини країни
Армения Армения
10:00 12.09.2019
В Армении ТАСС обвинили в развязывании информационной войны / Фото
09:00 12.09.2019
ЮВО: Снайперы российской военной базы в Армении уничтожили условного противника в горах
14:41 11.09.2019
Армению затрясло на 4,7 балла
10:50 11.09.2019
Премьер-министр Армении заявил о сокращении внешнего долга страны
Всі новини країни
Болгария Болгария
10:45 12.09.2019
Шпионский скандал в Болгарии: задержано восемь человек
18:40 11.09.2019
Болгарія на 10 років закрила в'їзд російському олігарху, причетному до війни проти України
08:50 11.09.2019
Болгарія офіційно обвинуватила лідера проросійського руху в шпигунстві
21:00 10.09.2019
Болгарія: звинувачений у шпигунстві надав секретні дані організаціям з РФ
Всі новини країни
Греция Греция
11:50 11.09.2019
В Греции откроют 2 новых лагеря для мигрантов
20:15 10.09.2019
На греческой военно-морской базе кража: украли военную технку
11:45 10.09.2019
Прем'єр Греції закликав Ердогана не погрожувати Європі біженцями
18:10 06.09.2019
Греки больше других иностранцев интересовались новинкам российского форума "Армия-2019"
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:45 12.09.2019
В Грузии открылась 15-я Конференция стран Черного моря
14:15 12.09.2019
Президент парламентской ассамблеи НАТО встретится с руководством Грузии, посетит границу с Южной Осетией
13:30 12.09.2019
ЕС отреагировал на ситуацию в Грузии на заседании Постоянного совета ОБСЕ
21:50 10.09.2019
ЮВО: На российской базе в Абхазии отрабатывают навыков применения реактивных пехотных огнеметов РПО «Шмель»
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:15 12.09.2019
Прем'єр Молдови сказала, без чого неможливо врегулювати Придністровський конфлікт
09:30 12.09.2019
Для подготовки к ликвидации российских боеприпасов в Приднестровье потребуется более года
19:40 11.09.2019
Молдова наполягає на виведенні російських військ з Придністров'я
15:41 11.09.2019
У Молдові проходять масові обшуки у справі про відмивання грошей
Всі новини країни
Россия Россия
14:30 12.09.2019
Главком ВМФ и премьер Татарстана обсудили военное кораблестроение
14:10 12.09.2019
МО: Учение "Центр-2019" предполагает конфликт с вымышленным экстремистским государством на юго-западе России
13:45 12.09.2019
CNBC: Усі п'ять випробувань російської ракети "Буревісник" виявилися провальними
10:40 12.09.2019
Под Астраханью стартует российско-сербское учение по ПВО
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:40 11.09.2019
У Румунії стартували міжнародні навчання Platinum Eagle-2019/2
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
10:20 04.09.2019
Посол України обговорив пріоритети міждержавних відносин з міністром закордонних справ Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
15:00 12.09.2019
На складі боєприпасів турецької армії на півночі Кіпру стався вибух
10:30 12.09.2019
Осенью Турция проведет первые морские испытания собственной противокорабельной ракеты
13:41 11.09.2019
Анкара готова к развитию торговли с США
21:20 10.09.2019
Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" прибыл в Александрию
Всі новини країни
Украина Украина
16:00 12.09.2019
ЮВО: Инженерный полк ЧФ проводит тренировки по обеспечению действий войск
15:30 12.09.2019
Малые противолодочные корабли ЧФ провели учения по поиску и уничтожению подводной лодки
15:15 12.09.2019
Мінінфраструктури оголосило конкурси на концесію портів "Ольвія" і "Херсон"
14:00 12.09.2019
Игнорирование крымчанами выборов оккупанты сочли «провокацией» и «европейской традицией»
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд