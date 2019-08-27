Осенью Турция проведет первые морские испытания собственной противокорабельной ракеты
|10:30 12.09.2019
|Турция
В ноябре 2019 года турецкая компания Roketsan планирует провести первые испытания в море противокорабельной ракеты собственной разработки "Атмака" (Atmaca, "Ястреб").
Об этом представители разработчика рассказали Naval News на военной выставке DSEI 2019, проходящей с 10 по 13 сентября в Лондоне, пишет flot.com.
Собеседники издания уточнили, что первый запуск нового боеприпаса собираются произвести с борта четвертого корвета класса "Ада" – "Кыналыада" (Kınalıada). Этот корабль заложили на военно-морской верфи в Стамбуле в июне 2016 года, следующим летом спустили на воду, а передача ВМС Турции ожидается до конца 2019 года.
На вопрос журналистов, собирается ли Roketsan предложить "Атмака" в рамках тендера на поставку Королевскому военно-морскому флоту Великобритании противокорабельных ракет для замены устаревших "Гарпунов", представители компании ответили, что сейчас разработчик полностью сосредоточен на поставке новинки своему главному клиенту – ВМС Турции.
Ракету "Атмака" впервые представили на оборонной выставке IDEF 2019, прошедшей в конце апреля в Стамбуле. По данным портала TurkishNavy, ее разработка началась около десяти лет назад. Испытания "Атмака" на суше начались в 2016 году.
Контракт на серийное производство противокорабельной ракеты "Атмака" стороны подписали в ноябре 2018 года.
По информации Roketsan, "Атмака" – дозвуковая противокорабельная ракета c предельно малой высотой полета над поверхностью моря. Ее дальность превышает 220 км. Новинка оснащается осколочно-фугасной боевой частью массой 250 кг. Всепогодная ракета обладает высокой устойчивостью к средствам радиоэлектронного подавления. Предназначена для поражения целей в открытых и прибрежных водах, а также объектов на берегу.
Ракетами "Атмака" планируется вооружать новейшие корабли ВМС Турции – корветы класса "Ада" и фрегаты проекта TF2000, первый из которых, "Стамбул", начали строить в 2017 году.
Ранее сообщалось, что турецкие компании представляют свою продукцию на XX Международной выставке техники для обороны и безопасности (The Defence & Security Equipment International Exhibition - DSEI) в Лондоне.
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