С начала 2019 года с нелегальных торговцев на улицах крымской столицы оккупанты взыскали почти 1,5 млн рублей штрафов.

Об этом сообщает пресс-служба оккупационной администрации Симферополя, пишет РИА Новости.

За прошедшую неделю в Симферополе провели 40 рейдов, чтобы пресечь незаконную торговлю. Проверяющие изъяли у нелегальных торговцев 34 кг опасной молочной продукции, 7 кг мяса без документов, а также составили 78 протоколов об административных нарушениях.

Общая сумма поступлений в бюджет города за последнюю неделю составила 222 053 рубля. Сумма взысканных штрафов за административные правонарушения с начала 2019 года составила 5 731 544 рубля, в том числе за осуществление стихийной торговли – 1 406 619 рублей.

Кроме того, сотрудники оккупационной администрации Симферополя выявили 87 нелегально установленных нестационарных торговых точек.