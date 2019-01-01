Для подготовки к ликвидации российских боеприпасов в Приднестровье потребуется более года
|09:30 12.09.2019
|Приднестровье
Подготовка к утилизации российских боеприпасов в Приднестровье займёт больше года.
Об этом 11 сентября на пресс-конференции по итогам переговоров с молдавским коллегой Николаем Попеску в Москве сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет Интерфакс.
"По срокам - где-то год с небольшим займёт подготовительная работа для того, чтобы все это решать непосредственно уже на бумаге, готовить конкретные действия. Необходимы контакты военных, и мы к таким контактам готовы", - сказал Лавров.
"Мы сегодня передали нашим коллегам оценки тех действий, которые необходимо предпринять в этой связи: это и доставка соответствующего оборудования, направление специалистов, определение источника финансирования, заключение контракта - и все это должно делаться с соблюдением тех норм безопасности, которые установлены в Вооруженных силах РФ", - подчеркнул глава МИД РФ.
Соглашение об уничтожении боеприпасов на складах бывшей 14-ой армии в Приднестровье было подписано РФ и Молдовой в 1997 году, пишет издание.
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