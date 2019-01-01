Подготовка к утилизации российских боеприпасов в Приднестровье займёт больше года.

Об этом 11 сентября на пресс-конференции по итогам переговоров с молдавским коллегой Николаем Попеску в Москве сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет Интерфакс.

"По срокам - где-то год с небольшим займёт подготовительная работа для того, чтобы все это решать непосредственно уже на бумаге, готовить конкретные действия. Необходимы контакты военных, и мы к таким контактам готовы", - сказал Лавров.



"Мы сегодня передали нашим коллегам оценки тех действий, которые необходимо предпринять в этой связи: это и доставка соответствующего оборудования, направление специалистов, определение источника финансирования, заключение контракта - и все это должно делаться с соблюдением тех норм безопасности, которые установлены в Вооруженных силах РФ", - подчеркнул глава МИД РФ.



Соглашение об уничтожении боеприпасов на складах бывшей 14-ой армии в Приднестровье было подписано РФ и Молдовой в 1997 году, пишет издание.