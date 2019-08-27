Зеленодольский завод разрабатывает модернизированную версию малого ракетного корабля "Буян-М".

Об этом сообщил гендиректор предприятия Александр Карпов, пишет Интерфакс.



"Мы работаем над проектом 21631М2. Это примерно такой же малый ракетный корабль, только большего водоизмещения и большей огневой мощи. Надеюсь, что через 3-4 года мы и этот проект получим для завода", - сказал Карпов.



По его словам, на предприятии также рассчитывают заключить контракт с Минобороны на строительство противодиверсионных катеров проекта 21980 "Грачонок".

"На дальнейшую перспективу изыскиваем возможность получения контракта и на проект 21980 - сегодня конкретно это мы проговорили с главнокомандующим ВМФ, нам эти вещи обещали", - отметил глава предприятия.



В среду, 11 сентября, на Зеленодольском судостроительном заводе им Горького состоялась закладка малого ракетного корабля "Тайфун" проекта 22800 "Каракурт". Как пояснил Карпов, это последний из серии кораблей данного проекта, строительство которого осуществляют на предприятии.



МРК проекта 21631 "Буян-М" - многоцелевые корабли класса "река-море". На вооружении МРК стоят высокоточные крылатые ракеты "Калибр-НК" и сверхзвуковые противокорабельные "Ониксы". Корабли неоднократно были задействованы для нанесения ударов по объектам в Сирии.