Российские и сербские военные впервые проведут совместное учение с боевыми стрельбами из зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и комплексов "Панцирь-С".

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.



"В Астраханской области на базе Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил впервые пройдет совместное российско-сербское учение по противовоздушной обороне "Славянский щит - 2019", - говорится в сообщении Минобороны РФ.



По словам военных, в учении задействуют расчеты зенитных ракетных и радиотехнических войск ВКС России и ПВО Вооруженных Сил Сербии, зенитные ракетные системы С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", радиолокационные станции.



"В ходе розыгрыша практических действий участникам учения предстоит отразить массированный авиационный удар условного противника и выполнить практические пуски на полигоне Ашулук в условиях сложной помеховой обстановки по мишеням, обозначающим высотные, маловысотные, маневренные и баллистические цели", - сообщили в Минобороны.



Ранее в Минобороны РФ сообщили, что сербским военные смогут ознакомиться и с другой техникой российских Воздушно-космических сил, в частности, РЛС "Волга" и "Гамма", комплексами средств автоматизации. Также сербам расскажут об опыте применения вооружения и военной техники зенитных ракетных и радиотехнических войск в Сирии.

Так же в Минобороны РФ сообщили в среду, 11 сентября, что группа сербских военных прошла подготовку в учебном центре зенитных ракетных войск ВКС РФ в Ленинградской области,

"Данные военнослужащие примут участие в первом российско-сербском учении по ПВО "Славянский щит - 2019", которое стартует 11 сентября в Астраханской области, в качестве номеров расчётов совместных дежурных смен", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что Россия и Сербия завершили совместные военные учения с участием более 1 тысячи военнослужащих на полигоне в Ленинградской области.



Летом 2018 года СМИ сообщали, что Белград прислал официальную заявку на покупку зенитных ракетных систем С-300 разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей".



В 2017 году Дмитрий Рогозин, занимавший на тот момент должность вице-премьера, сообщал о заинтересованности Сербии в покупке систем ПВО "Тор" и "Бук".