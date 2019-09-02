ЮВО: Снайперы российской военной базы в Армении уничтожили условного противника в горах
|09:00 12.09.2019
|Армения
Снайперы российской военной базы в Армении в ходе двустороннего ротного тактического учения на полигоне Алагяз уничтожили живую силу и легкобронированную технику «противника» в горах.
В ходе учения военнослужащие выполнили задачи по преодолению условно зараженных участков местности с применением индивидуальных средств радиационной, химической и биологической защиты, а также отработали задачи по оказанию медицинской помощи «раненным». Снайперы поразили движущиеся и находящиеся на предельной дальности цели условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Особое внимание уделялось маскировке, скрытному передвижению на поле боя, разведке целей и определению дальности до них, а также баллистическим условиям ведения огня из снайперских винтовок с оптическим прицелом на дальности до 2 тыс. метров в различных условиях днем и ночью.
В двустороннем ротном тактическом учение принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц военной техники, а также оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация Южного военного округа.
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