Снайперы российской военной базы в Армении в ходе двустороннего ротного тактического учения на полигоне Алагяз уничтожили живую силу и легкобронированную технику «противника» в горах.

В ходе учения военнослужащие выполнили задачи по преодолению условно зараженных участков местности с применением индивидуальных средств радиационной, химической и биологической защиты, а также отработали задачи по оказанию медицинской помощи «раненным». Снайперы поразили движущиеся и находящиеся на предельной дальности цели условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Особое внимание уделялось маскировке, скрытному передвижению на поле боя, разведке целей и определению дальности до них, а также баллистическим условиям ведения огня из снайперских винтовок с оптическим прицелом на дальности до 2 тыс. метров в различных условиях днем и ночью.

В двустороннем ротном тактическом учение принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц военной техники, а также оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация Южного военного округа.