Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый», завершил деловой заход в порт Лимасол Республики Кипр и продолжил выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ России в дальней морской зоне.

Корабль пополнил необходимые запасы материальных средств, а экипаж, получивший возможность сойти на берег, совершил экскурсионные прогулки по историческим местам города, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Заход российского фрегата в иностранный порт прошёл в соответствии с планом пребывания корабля в Средиземном море и графиком пополнения запасов.

Сторожевой корабль «Пытливый» выполняет поставленные задачи в составе постоянного соединения ВМФ России с июля 2019 года.

Фото МО РФ