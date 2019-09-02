Российский боевой корабль пополнил запасы на Кипре / Фото
|08:45 12.09.2019
|Крым
Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый», завершил деловой заход в порт Лимасол Республики Кипр и продолжил выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ России в дальней морской зоне.
Корабль пополнил необходимые запасы материальных средств, а экипаж, получивший возможность сойти на берег, совершил экскурсионные прогулки по историческим местам города, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Заход российского фрегата в иностранный порт прошёл в соответствии с планом пребывания корабля в Средиземном море и графиком пополнения запасов.
Сторожевой корабль «Пытливый» выполняет поставленные задачи в составе постоянного соединения ВМФ России с июля 2019 года.
Фото МО РФ
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