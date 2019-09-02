Штабом Крымской военно-морской базы проведено учение отряда по противодействию диверсионным силам и средствам.

По вводной военнослужащие отряда с использованием противодиверсионного катера многоцелевого назначения (ПРДК) «Грачонок» провели обследование назначенного участка акватории Севастопольской бухты с целью выявления возможных закладок взрывчатых веществ, а также выполнили осмотр подводной части кораблей, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе проверки экипаж ПДРК отработал действия по обнаружению подводных пловцов с использованием технических средств катера.

Разбор действий сил в ходе учения и оценка эффективности выполнения свойственных подразделению ПДСС задач будут осуществлены штабом Крымской ВМБ.