На Черноморском флоте проведено учение противодиверсионных сил и средств
|08:00 12.09.2019
|Крым
Штабом Крымской военно-морской базы проведено учение отряда по противодействию диверсионным силам и средствам.
По вводной военнослужащие отряда с использованием противодиверсионного катера многоцелевого назначения (ПРДК) «Грачонок» провели обследование назначенного участка акватории Севастопольской бухты с целью выявления возможных закладок взрывчатых веществ, а также выполнили осмотр подводной части кораблей, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ходе проверки экипаж ПДРК отработал действия по обнаружению подводных пловцов с использованием технических средств катера.
Разбор действий сил в ходе учения и оценка эффективности выполнения свойственных подразделению ПДСС задач будут осуществлены штабом Крымской ВМБ.
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