ЮВО: Авиация отработала задачи по выходу из-под ракетного удара условного противника

08:30 12.09.2019   Россия

Экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР объединения ВВС и ПВО Южного военного округа отработали задачи по выходу из-под ракетного удара условного противника в Волгоградской области.

В ходе учения летчики провели разведку местности в заданном квадрате, в том числе на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, и передали данные на пункт управления, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

При выполнении полетных заданий экипажи успешно выполнили комплекс маневров для ухода из-под удара средств противовоздушной обороны «противника».

Подобные учения проходят в рамках боевой подготовки и направлены на совершенствование профессиональных навыков экипажей при выполнении задач в условиях динамично меняющейся обстановки современного боя.

Также в Волгоградской области разведчики мотострелкового соединения Южного военного округа, совершили 30-километровый марш-бросок в составе подразделения на полигон Прудбой  в рамках двухсторонних ротных и батальонных тактических учений.

В течение месяца практических занятий, войсковым разведчикам предстоит выполнить упражнения учебных и контрольных стрельб из различных видов стрелкового оружия и техники, в том числе из боевых машин пехоты (БМП-3), вождение боевых машин в сложных условиях местности.

В ходе специальных тренировок разведчики совершенствуют навыки в наведении реактивной артиллерии на цели условного противника с использованием комплексов «Стрелец», а также применения станции ближней разведки СБР-5 в различных метеоусловиях.

К практическим мероприятиям в полевых условиях привлечено около 1 тыс. военнослужащих, задействовано более 250 единиц вооружения, боевой и специальной техники, в том числе танки Т-90А, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С».



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