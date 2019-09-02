Рада визнала «вибори» в окупованому Криму нелегітимними

20:45 11.09.2019   Крым

Верховна Рада засудила та визнала нелегітимними так звані «місцеві вибори» в окупованому Росією Криму.

Відповідну постанову про невизнання легітимності так званих «місцевих виборів» на тимчасово окупованих територіях України підтримали 325 народних депутатів, передає НВ.

Рішення було ухвалено на третій день після проведення так званих «виборів».

Під час представлення постанови голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко зауважив, що цей документ на поверне Крим, але стане чітким сигналом, що Україна не змінить свою політику по відношенню до тимчасово окупованих територій.

«Рада засудила незаконні вибори в Криму і звернулася до парламентів інших країн та міжнародних інституцій із закликом засудити порушення РФ міжнародного права, системне невиконання країною-агресором рішень міжнародних судів, засудити насильницьку паспортизацію і примушення до виборів жителів окупованого півострова. Крим має залишатимуся на порядку денному світу», — зазначила депутат Ірина Геращенко.

8 вересня в російських регіонах, а також окупованому Криму (Севастополь) пройшли вибори до законодавчих зборів і обласних дум.

США та Євросоюз відмовилися визнавати «вибори» в окупованому Криму.



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