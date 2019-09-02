Deutsche Welle: «Дорогий для України обмін в’язнями»

21:00 11.09.2019   Крым

Німецька преса доволі жваво відреагувала на обмін в’язнями, який відбувся між Україною та Росією.

Практично всі провідні ЗМІ – як газети й журнали, так і теле- та радіоканали дали розгорнуту новину про це, втім – новиною й обмежилися, не даючи особливих коментарів, передає Главком.

Тим не менш, кілька відомих федеральних газет вступили між собою в заочну полеміку: так, скажімо, Tagesspiegel оприлюднив із цього приводу статтю з оптимістичним заголовком: «Перший крок на шляху до миру?», в той час як інші газети проявили велику частку скепсису. Скажімо, Frankfurter Allgemeine Zeitung, найбільша в Німеччині газета, свою статтю про обмін назвала дуже показово: «Надто висока ціна?», а інтернет-сайт телерадіоканалу MDR ще й конкретизував: «Обмін в’язнями: Росія – держава-пірат».

Втім, певно, найчіткіше висловив позицію німецької преси відомий експерт з України, шеф-редактор української редакції інформагенції Deutsche Welle Бернд Йоханн. Його матеріал, як квінтесенцію німецької точки зору, «Главком» пропонує до уваги читачів.

Здається, Кремль демонструє готовність до компромісу. Насправді ж, Москва позбулася цілої низки проблем. Київ платить надто високу ціну за звільнення полонених – вважає Бернд Йоханн.

Звичайно, радість від того, що між Україною та Росією, врешті-решт, відбувся обмін полоненими, є великою. 70 людей, які переважно неправочинно постали перед судом, знову на свободі й можуть повернутися до своїх сімей та друзів. Це добрі новини, які пробуджують де в кого надію на те, що й в конфлікті навколо Сходу України та анексії Криму, який зайшов у глухий кут, щось зрушиться з місця.

Quid pro quo – але великою ціною
Цей конфлікт між Москвою та Києвом відбувається на всіх рівнях. Через військові дії, через політичні, економічні та через арешти людей. Вони стають політичними заручниками, яких можна за допомоги угоди обміняти один на одного. При цьому принцип – Quid pro quo («Ти – мені, я – тобі», лат.). Кого ти мені даси за кого? І яку я з того матиму користь? Саме за цією логікою було здійснено й нинішній обмін.

Й за цією логікою, загальний баланс для України – не такий вже й добрий. Звичайно, люди були звільнені. Але Київ сплатив за це велику ціну. Найточніше це демонструє випадок Володимира Цемаха: український суд несподівано, перед самим обміном, звільнив українського громадянина. При цьому він є важливим свідком для процесу, який має відбутися в Нідерландах з приводу збиття літака «Малазійських авіаліній» MH17 над Східною Україною. Деякі експерти навіть вважають, що він сам міг брати участь у цій акції.

Зеленський потребував успіху
Те, що ця людина тепер потрапила до Росії – це скандал. Й він ускладнює зв’язки України з Нідерландами, і таким чином – із Євросоюзом. Даремно протестують голландські слідчі. Даремно протестують депутати Європарламента в відкритому листі до українського президента Володимира Зеленського. Новий глава держави діє згідно з гаслом: «Ukraine first», але переслідує при цьому власні інтереси. Тому що для Зеленського обмін полоненими – це успіх, якого він, перебуваючи з початку травня на посаді, дуже потребує.

Проте, його країні це може принести проблеми. Збиття MH17 позначає початок санкцій Євросоюзу проти Росії внаслідок війни на Сході України, в якій Кремль підтримує сепаратистів. В Європі тепер можуть поставити питання: чому ми повинні виявляти солідарність із Україною, якщо сама Україна не виявляє жодної солідарності? Для Кремля подібний розвиток став би додатковим успіхом. Вже й без того цей незручний для Росії свідок, скоріш за все, уникне міжнародної юстиції.


Володимир Цемах є важливим свідком для процесу, який має відбутися в Нідерландах з приводу збиття літака «Малазійських авіаліній» MH17 над Східною Україною
Політичні ігри навколо невинних людей
Подальщі питання викликає обмін 24 українських матросів. Їх кораблі російські прикордонники захопили восени 2018 року в кримських водах та заарештували моряків. Міжнародний морський суд ООН вже зажадав від Москви негайного їх звільнення. Причому, слід зазначити – без якихось дій у відповідь! Росія проігнорувала вирок. Тепер вона обмінює цих людей на своїх та водночас звільняється від звинувачення в порушенні міжнародного права.

Схожа ситуація склалася з кінорежисером Олегом Сенцовим, який був засуджений в Росії до 20 років колонії без жодного доказу. І в цьому випадку Кремль не має більше виправдовуватися, чому він ув’язнив лауреата Сахаровської премії Європарламента лише за те, що той протестував проти анексії Криму.

Путін – переможець
Також і в Україні ставляться критичні питання. Але широкий загал втомився від конфлікту з Росією, тож там обмін в’язнями «добре зайшов». Зеленський отримав від цього вигоду. Але його російський візаві, Владімір Путін, може вважатися більшим переможцем: він знову «намалював» своїм співвітчизникам, як він піклується про долю росіян в Україні.

На перший погляд схоже, що Кремль довів свою готовність до компромісів. Насправді ж, він вчергове жорстко «просунув» власні інтереси. Всі ті, хто тепер сподіваються на завершення конфліктів через Крим та Схід України, мають мати це на увазі.

 



Ще на цю тему:

20:01 11.09.2019
Россия не закроет вопрос с Трибуналом, пока не вернет корабли ВМСУ – Бабин
13:21 11.09.2019
Спасательное судно Черноморского флота РФ выполняет спуск аппарата АС-28 в море
10:45 10.09.2019
Источники: Крейсер "Москва" выйдет в море до конца 2019 года
09:40 06.09.2019
Новейший морской тральщик ЧФ ждут в оккупированном Севастополе 7 сентября
08:30 06.09.2019
Розвідка: РФ відпрацює вторгнення в Україну з Криму
16:01 05.09.2019
Міноборони фіксує значну активізацію літаків-розвідників РФ біля кордону
21:00 04.09.2019
В Крыму два военнослужащих ЧФ получили срок за работу на наркоторговца
18:30 04.09.2019
У Криму окупанти відкрили ще п'ять справ за ухилення від служби в армії РФ
11:00 04.09.2019
Спасательный буксир ЧФ прошел Суэцкий канал и возвращается в Севастополь / Фото
10:40 04.09.2019
На Черноморском флоте начался сбор с выпускниками военных вузов 2019 года
19:30 02.09.2019
Севастопольский госуниверситет будет готовить членов экипажей морских судов
18:20 02.09.2019
270 школярів з Криму провели літо в мілітаризованому таборі Юнармії
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 06.09.2019
Начались совместные учения Азербайджана и Турции
13:41 05.09.2019
Азербайджан примет участие в заседаниях ПАСЕ
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
09:20 02.09.2019
Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
Всі новини країни
Армения Армения
14:41 11.09.2019
Армению затрясло на 4,7 балла
10:50 11.09.2019
Премьер-министр Армении заявил о сокращении внешнего долга страны
22:00 10.09.2019
ЮВО: Артподразделения российской военной базы в Армении учились уничтожать тактический десант условного противника в горах
13:41 09.09.2019
В Ереване стартовала 3-я сессия 7-го созыва Национального Собрания Армения
Всі новини країни
Болгария Болгария
18:40 11.09.2019
Болгарія на 10 років закрила в'їзд російському олігарху, причетному до війни проти України
08:50 11.09.2019
Болгарія офіційно обвинуватила лідера проросійського руху в шпигунстві
21:00 10.09.2019
Болгарія: звинувачений у шпигунстві надав секретні дані організаціям з РФ
15:30 10.09.2019
Москва будет защищать задержанных в Болгарии за шпионаж в пользу России
Всі новини країни
Греция Греция
11:50 11.09.2019
В Греции откроют 2 новых лагеря для мигрантов
20:15 10.09.2019
На греческой военно-морской базе кража: украли военную технку
11:45 10.09.2019
Прем'єр Греції закликав Ердогана не погрожувати Європі біженцями
18:10 06.09.2019
Греки больше других иностранцев интересовались новинкам российского форума "Армия-2019"
Всі новини країни
Грузия Грузия
21:50 10.09.2019
ЮВО: На российской базе в Абхазии отрабатывают навыков применения реактивных пехотных огнеметов РПО «Шмель»
16:00 10.09.2019
В октябре запланирован визит Атлантического совета в Грузию
12:45 10.09.2019
Южная Осетия закрывает "границу" с Грузией на неопределенный срок
12:41 09.09.2019
Оппозиционер Квициния будет оспаривать итоги выборов президента Абхазии
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:40 11.09.2019
Молдова наполягає на виведенні російських військ з Придністров'я
15:41 11.09.2019
У Молдові проходять масові обшуки у справі про відмивання грошей
09:40 11.09.2019
Кишинів і Москва обговорять виведення російських військ з території Молдови
18:45 10.09.2019
Молдова участвует в Конференции ООН по борьбе с опустыниванием
Всі новини країни
Россия Россия
17:40 11.09.2019
До складу місії ОБСЄ в Україні входить 35 росіян, - InformNapalm
12:41 11.09.2019
МЗС Росії відповіло США на санкції проти російських слідчих
09:10 11.09.2019
Путін звільнив куратора України в МЗС РФ
21:10 10.09.2019
ЮВО: Аварийно-спасательная группа Каспийской флотилии ликвидировала условный пожар на корабле
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:40 11.09.2019
У Румунії стартували міжнародні навчання Platinum Eagle-2019/2
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
10:20 04.09.2019
Посол України обговорив пріоритети міждержавних відносин з міністром закордонних справ Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
13:41 11.09.2019
Анкара готова к развитию торговли с США
21:20 10.09.2019
Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" прибыл в Александрию
16:30 10.09.2019
Турция представит новинки оборонпрома на выставке в Лондоне
14:00 10.09.2019
В Турцию прибыла новая партия компонентов российской системы С-400
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 11.09.2019
Deutsche Welle: «Дорогий для України обмін в’язнями»
20:45 11.09.2019
Рада визнала «вибори» в окупованому Криму нелегітимними
20:31 11.09.2019
Справа MH17: Нідерланди перекваліфікували Цемаха зі свідків на підозрюваного
20:15 11.09.2019
Оккупанты травят северный Крым: в Красноперекопске готовятся производить хлор
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд