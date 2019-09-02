Нідерланди перекваліфікували Володимира Цемаха, що раніше вважався ключовим свідком у справі про знищення малайзійського літака MH17 над Донбасом, в підозрювані.

Про це в інтерв'ю DW у середу, 11 вересня, повідомила депутат Європарламенту від Нідерландів Каті Пірі, передає Укрінформ.

За її словами, міжнародна слідча група (JIT) і нідерландський прокурор розповсюдили лист, в якому говорилося про те, що згідно з інформацією, що з'явилася цим літом, тепер Цемаха розглядають в якості одного з підозрюваних.

Каті Пірі стала автором відкритого листа, підписаного 4 вересня 40 депутатами Європарламенту, в якому вони закликали президента України Володимира Зеленського не допустити видачі Володимира Цемаху Москві. На думку Пірі, Україна заплатила занадто високу ціну за повернення на батьківщину своїх громадян.

Як повідомлялося раніше, 7 вересня відбулося взаємне звільнення Україною та Росією утримуваних осіб у форматі "35 на 35". До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії українців та 24 моряки, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Серед тих, кого видала Україна, — бойовик "ДНР" Володимир Цемах, який є свідком у справі збиття літака рейсу МН17.

Київський апеляційний суд 5 вересня змінив запобіжний захід Цемаху із тримання під вартою на особисте зобов'язання. Цемаха затримали наприкінці червня українські спецслужби на території ОРДЛО.