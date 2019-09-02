Оккупанты травят северный Крым: в Красноперекопске готовятся производить хлор

20:15 11.09.2019   Крым

Химическая промышленность северного Крыма набирает обороты. АО «Бром» (г. Красноперекопск) готовится к реализации инвестпроекта по строительству завода по производству хлора.

Об этом сообщает пресс-служба так называемого «минпромполитики» Крыма, передает Флот2017.

В «ведомстве» уточнили, что новый завод по производству хлора создаст новые рабочие, а в плане безопасности предприятие проведет снижение класса опасности с первого до второго, исключив  хранения больших объемов хлора в стационарных емкостях и  ж/д цистернах.

По информации «минпромполитики» руководство «Крымского содового завода» планирует увеличить производственные мощности кальцинированной соды, в связи с чем оккупационные власти рассматривают вопрос о предоставлении предприятию залива Сиваш для разведки и добычи полезных ископаемых.

Акционерное общество «Бром» – крымское предприятие, которое специализируется на выпуске брома, его неорганических солей и броморганических соединений.

Отметим, что по результатам мониторинга состояния атмосферного воздуха в Красноперекопске наблюдается «повышенный уровень» загрязнения воздуха, который периодически переходит на «высокий».  



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