Россия не закроет вопрос с Трибуналом, пока не вернет корабли ВМСУ – Бабин

20:01 11.09.2019   Крым

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Борис Бабин прокомментировал ситуацию с кораблями ВМСУ, захваченными во время вооруженного нападения в ноябре 2018 года.

Об этом сообщает Крым.Реалии, передает Флот 2017.

Бабин отметил, что решение Международного трибунала по морскому праву по делу захваченных Россией моряков ВМСУ не выполнено – Россия обязана отдать Украине военные корабли.

«Согласно решения, что было одобрено Международным трибуналом по морскому праву, в этом деле – Российская Федерация должна беспрекословно отдать корабли, а также их экипажи. И именно в таком порядке. Именно выдача кораблей является основным требованием трибунала. Мы не рассматриваем вопросы прав человека, мы рассматриваем вопросы нарушения судоходства. Поэтому пока Российская Федерация не передаст Украине корабли, то она не выполнила приказ, который установил суд», – подчеркнул Бабин.

По его словам, Украина и Россия должны сами договорится о передаче кораблей.

«…исходя из общепризнанных принципов международного права, Украина должна сотрудничать с Российской Федерацией по вопросам исполнения требований трибунала. Таким образом Украина должна предложить Российской Федерации, или получить от нее предложения, касающиеся путей и форм передачи кораблей. Если Россия уклоняется от этого, то она нарушает морское право», – сказал он.

Напомним, Россия должна вернуть захваченные МБАК «Никополь», МБАК «Бердянск», буксир «Яны Капу», которые находятся в оккупированной Керчи.

Бабин Добавил, что ему не известно о таких переговорах или «они не находиться в публичном доступе».

Отметим, что международный трибунал по морскому праву на заседании в Гамбурге по делу захваченных Россией украинских моряков 25 мая обязал Россию немедленно освободить военные корабли и вернуть их под контроль Украины. 25 июня истек месячный срок с момента принятия решения, когда Россия была обязана предоставить отчет о выполнении решения трибунала.

 



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