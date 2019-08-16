Молдова наполягає на виведенні російських військ з Придністров'я

19:40 11.09.2019   Молдова

Молдавія вимагає заміни миротворців з Російської Федерації на місію цивільних спостерігачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що молдавська сторона вважає, що присутність російських військових в Придністров'ї суперечить конституції країни і наполягає на їх виведення з регіону.

"Я знову зазначив, що російська військова присутність в Придністровському регіоні Республіки Молдова суперечить закріпленому в конституції нашої країни принципом нейтралітету і підкреслив, що виведення російських військ залишається одним з найважливіших пріоритетів для Республіки Молдова", - сказав глава Міністерства закордонних справ республіки Ніку Попеску.

Зазначимо, російські миротворці були введені в зону бойових дій 29 липня 1992 року відповідно до Угоди про принципи мирного врегулювання збройного конфлікту в Придністровському регіоні Республіки Молдова, підписаної 21 липня 1992 року президентами РФ і Молдови в присутності лідера Придністров'я.

В даний час вони підтримують мир у роздільній зоні безпеки на Дністрі разом з "блакитними касками" Молдови, Придністров'я і групою військових спостерігачів від України.

Також у Придністров'ї розташована Оперативна група російських військ (ОГРВ) чисельністю близько тисячі солдатів і офіцерів, які задіяні у миротворчій операції і охороняють військові склади в Колбасне, де зберігається понад 20 тисяч т боєприпасів.

Нагадаємо, Попеску відвідає Україну 9 вересня. За його словами, відносини з Україною "заслуговують особливої уваги", тому він знаходиться в постійному контакті з українськими дипломатами.

 



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