Рада сформувала українську делегацію до ПАРЄ
|19:20 11.09.2019
|Украина
Парламент сформував постійну делегацію Верховної Ради України до Парламентської асамблеї Ради Європи.
Про це повідомила член парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Ірина Геращенко (фракція "Європейська солідарність"), передає "Інтерфакс-Україна".
У складі делегації 12 членів і 12 заступників членів делегації: 14 народних депутатів (сім членів і сім заступників, – ред.) з фракції "Слуга народу", по два від фракцій "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність", "Голос" і групи "За майбутнє".
Член профільного комітету Марія Іонова ("Європейська солідарність") зазначила, що керівника делегації поки що не обрано.
Вона пояснила, що главу делегації обирають її члени.
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