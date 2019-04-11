Парламент сформував постійну делегацію Верховної Ради України до Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це повідомила член парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Ірина Геращенко (фракція "Європейська солідарність"), передає "Інтерфакс-Україна".

У складі делегації 12 членів і 12 заступників членів делегації: 14 народних депутатів (сім членів і сім заступників, – ред.) з фракції "Слуга народу", по два від фракцій "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність", "Голос" і групи "За майбутнє".

Член профільного комітету Марія Іонова ("Європейська солідарність") зазначила, що керівника делегації поки що не обрано.

Вона пояснила, що главу делегації обирають її члени.