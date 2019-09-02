Бекірова прооперували у "Феофанії"

19:01 11.09.2019   Крым

Колишнього українського політв’язня Кремля Едема Бекірова напередодні прооперували лікарі "Феофанії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомив керівник центру невідкладної та інтенсивної кардіології клініки Святослава Денисова, Едема Бекірова, який мав найважчий стан здоров’я з усіх звільнених українців, перевели з реанімації до відділення інтенсивної терапії лікарні.

"Едем Бекіров ще і раніше мав проблеми з серцем. Він переносив інфаркт міокарда, а коли поступив до нашої клініки, був діагноз ішемічної хвороби серця", - зазначив кардіолог.

Лікар відзначив, що нині стан Бекірова стабільний. Після операції йому легше дихати.

Окрім того, заступник головного лікаря клініки Андрій Строкань зазначив, що пацієнт передає всім привіт.

 



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