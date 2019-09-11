Госагентство автомобильных дорог объявило международный тендер на капитальный ремонт трассы Одесса-Киев.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

Ремонтировать будут три участка трассы в Киевской области общей протяженностью 31 км: от съезда на Белую Церковь до села Быковая Гребля, от села Быковая Гребля до границы Белоцерковского и Ставищенского районов и от границы Белоцерковского и Ставищенского районов до ПГТ Ставище.

Согласно условиям тендера, компании-претенденты должны обладать оборудованием достаточной мощности, квалифицированным персоналом и успешным опытом подобных работ в роли генподрядчика или субподрядчика за последние пять лет.

По словам главы Укравтодора Славомира Новака, ремонт оплатят за счет сэкономленных ранее средств кредита Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. В дальнейших планах агентства – капитальный ремонт и реконструкция трассы Киев-Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Напомним, в мае 2019 года тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что для капитального ремонта трассы Одесса-Киев нужно более 10 млрд. грн. По словам экс-министра, в начале 2000-х трассу построили с серьезными нарушениями, из-за чего сейчас она "сыпется".

Как сообщала USIonline.com, в 2020 году на трассе Одесса-Киев появится первый бетонный участок дороги.