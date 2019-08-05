В оккупированной Керчи не готовы строить вертолетоносцы
|18:01 11.09.2019
|Крым
Ранее сообщалось, что весной 2020 года в оккупированной Керчи должно было начаться строительство первых в России вертолётоносцев.
Как пишет «КП-Крым», керченский завод «Залив» пока не получил официального подтверждения о таком заказе, передает ForPost.
В пресс-службе завода рассказали, что планы по строительству двух российских универсальных десантных кораблей не были подписаны в пользу керченского предприятия — по крайней мере, такой информации завод пока не получал.
Разработка технического проекта по новым кораблям уже подходит к концу — каждый корабль сможет нести более 10 вертолётов.
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