Ранее сообщалось, что весной 2020 года в оккупированной Керчи должно было начаться строительство первых в России вертолётоносцев .

Как пишет «КП-Крым», керченский завод «Залив» пока не получил официального подтверждения о таком заказе, передает ForPost.

В пресс-службе завода рассказали, что планы по строительству двух российских универсальных десантных кораблей не были подписаны в пользу керченского предприятия — по крайней мере, такой информации завод пока не получал.

Разработка технического проекта по новым кораблям уже подходит к концу — каждый корабль сможет нести более 10 вертолётов.