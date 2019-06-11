До складу місії ОБСЄ в Україні входить 35 росіян, - InformNapalm
|17:40 11.09.2019
|Россия
До складу спостерігачів СММ ОБСЄ в Україні входить 35 громадян Російської Федерації та жодного громадянина України.
Про це повідомляє InformNapalm, передає Главком.
«Звертаємо увагу, що у звітах місії ОБСЄ стає все менше інформації про порушення на окупованих територіях та з’являється більше інформації про території, підконтрольні Україні», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, є кілька причин, які пояснюють зміну риторики спостережної місії. Так, за даними звіту від 26 серпня 2019 року, до складу спостерігачів СММ ОБСЄ в Україні входить 35 громадян Російської Федерації і жодного спостерігача – громадянина України.
«Тому російські спостерігачі можуть працювати в інтересах країни-агресора», - вважають в InformNapalm.
Наголошується, що спостерігачі місії неодноразово були помічені в співпраці зі збройними формуваннями російської гібридної армії. Так, на початку серпня журналістами ТСН було з’ясовано, що член місії ОБСЄ, громадянин Росії Микола Алексєєв на своїй сторінці в Facebook відверто демонстрував свою ненависть до українців та у своїх повідомленнях від 2017 і 2018 років бажав смерті українцям і прославляв терористів “ЛНР і ДНР”. Пізніше Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що «вжила заходів» щодо Алексеєва. Наразі останні полишив територію України.
Крім того, 31 серпня зафіксовано на відео як представники терористичної організації «ЛНР» коментували та знімали монітор керуючого дроном місії ОБСЄ, який пролітав над українськими позиціями в районі Станиці Луганської. Водночас БПЛА СММ ОБСЄ, пролітаючи над окупованою територією, регулярно обстрілюються збройними формуваннями терористів, зазнають технічних перешкод від станцій РЕБ ЗС РФ на Донбасі.
InformNapalm звертає увагу, що доступ Місії залишається обмеженим, зокрема, на блокпостах у непідконтрольних урядові Безіменному, Заїченку, Новій Мар’ївці, Верхньошироківському, Веселогорівки, Вознесенівки, Приморського, а також у місці розміщення відведеного важкого озброєння.
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