У період від півроку до року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ), як очікується, ухвалить перше рішення у справі "Україна проти Росії".

Про це заявив урядовий уповноважений Іван Ліщина після завершення слухань в ЄСПЛ, повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

"Можна сподіватися, що протягом шести-дванадцяти місяців буде рішення Суду щодо прийнятності нашої скарги по Криму", - спрогнозував він. Це рішення визначить, чи має ЄСПЛ право розглядати скаргу по суті, оскільки Росія це категорично заперечує.

Терміни розгляду справи по суті Ліщина прогнозувати не став.

Також уповноважений України повідомив, що наступна скарга України проти Росії, яка буде розглядатися у ЄСПЛ, стосується порушень прав людини на Донбасі. В жовтні вже новий уряд має подати матеріали, їх підготовка ведеться.

Як відомо, Ліщину, який є урядовим уповноваженим і заступником міністра юстиції, мають звільнити ближчим часом у рамках зміни уряду. Інші заступники міністра вже звільнені.

Нагадаємо, на слуханнях у Європейському суді з прав людини Україна доводить, що Росія здійснює повний контроль за Кримом з лютого 2014 року і відтоді несе всю відповідальність за порушення прав людини на півострові.