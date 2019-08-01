Білорусь платить Росії податки за санаторій в окупованому Криму - InformNapalm

17:01 11.09.2019   Крым

На території окупованого Росією Криму діє санаторій "Білорусія", підпорядкований Управлінню справами президента Білорусі, який уже понад п'ять років сплачує податки російській окупаційній владі.

Про це йдеться у розслідуванні InformNapalm, передає Укрінформ.

"Вже більше п’яти років на території окупованого Росією Криму діє санаторій «Білорусія» Управління справами президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка. Санаторій використовує захоплені Російською Федерацією українські ресурси, фінансує бюджет держави-агресора, а також лікує російських держслужбовців і, ймовірно, надає послуги для представників військово-промислового комплексу Росії. Відбувається це на тлі підкреслено теплих зустрічей керівників України й Білорусі, підтримки добросусідських відносин і задекларованого Мінськом нейтрального статусу в російсько-українському воєнному конфлікті", - йдеться у публікації.

Як зазначається, санаторій "Білорусія" розташований на мальовничому узбережжі Кримського півострова під горою Ай-Петрі, за 10 км від Ялти. У 1950-х роках його передали у власність Білоруської РСР, а з 1999 року Ялтинське міське управління юстиції Автономної Республіки Крим зареєструвало державну медичну установу "Санаторій Білорусія", засновником і єдиним власником якої є Управління справами президента РБ.

До складу санаторію сьогодні входять 5 спальних корпусів (всього 130 номерів), лікувальний та розважальний центри разом з кав’ярнею, конференц-залою і 3D-кінотеатром. Відпочинок в санаторії далеко не дешевий: залежно від корпусу, двомісний номер коштуватиме від 3400 до 5200 російських рублів за добу (приблизно від $50 до $80).

Після окупації Криму Росією Білорусь, яка офіційно не визнала належність Кримського півострова Росії, в грудні 2014 року подала заяву на реєстрацію в органах окупаційної адміністрації Криму підконтрольного Управлінню справами президента Білорусі санаторію "Білорусія". 22 січня 2015 року цю медичну установу зареєстрували в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб РФ. Відтоді санаторій "Білорусія" офіційно почав сплачувати податки в держбюджет і здійснювати платежі у Фонд соціального страхування і Пенсійний фонд Росії.

За даними Федеральної служби державної статистики РФ, за період з 2014-го по 2017 рік кримський санаторій Управління справами Лукашенка сплатив до російського бюджету податок на прибуток у розмірі 3,454 мільйона російських рублів. З урахуванням середньорічних валютних курсів за вказаний період ця сума еквівалентна приблизно $76 тис.

За даними Міністерства юстиції України, санаторій УСП не перебуває в процесі припинення діяльності. З 2014 року щодо нього діє закон «Про створення вільної економічної зони Крим», згідно з яким його податкову реєстрацію було скасовано. Проте станом на 01.08.2019 року санаторій має вже тривалий час податкову заборгованість перед державним і місцевим бюджетами України на загальну суму 838 968 грн.

Статус санаторію "Білорусія" вже розглядався під час засідань міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, останнє з яких відбулося в Гомелі в жовтні 2018 року.

Для знаходження компромісу, необхідного для схвалення угоди щодо статусу санаторію, було створено навіть відповідну робочу групу, яка провела три зустрічі. Однак, за офіційною інформацією Міністерства економічного розвитку й торгівлі України, у 2017 році ця група вже не працювала.

У публікації також зазначається, що Управління справами Лукашенка на своєму сайті аж до 2017 року позначало належність Криму Російській Федерації. Після громадського обурення згадку про Росію й офіційне окупаційне найменування українського півострова прибрали, залишивши нейтральну географічну назву. Однак у реквізитах договорів, незважаючи на відсутність офіційного визнання РБ Криму російським, адміністрація санаторію продовжує позначати його належність до Росії.

Крім того, інший структурний підрозділ Управління справами президента РБ – ДУ "Центр із санаторно-курортної роботи Центркурорт" – також продовжує позначати український Крим як територію Російської Федерації. Навіть більше, як наголошує InformNapalm, установа відкрито пропонує замовити туристичні тури до Криму з датами заїзду та знижками на період "оксамитового" сезону 2019 року.

При цьому на інформаційних ресурсах Управління справами президента РБ повністю відсутня інформація про законний порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України. "Безпосередньо на сайті санаторію УСП відкрито позначено варіанти, за допомогою яких можна потрапити в нього з території Білорусі, проте всі вони – з грубими порушеннями законів України. Найбільш обурливо те, що сайт санаторію УСП безпосередньо пропонує скористатися послугами ТОВ «БелЕкспрес Бай» – компанії, яка організовує автобусне сполучення Білорусі з Кримом в обхід України", - йдеться у публікації.



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