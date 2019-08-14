Церемонія відкриття другої частини багатонаціональних навчань Platinum Eagle-2019 пройшла на полігоні «Бадабаг» у Румунії.

У навчаннях беруть участь понад 300 військовослужбовців із США, Румунії, Болгарії, Молдови, Грузії та України, передає Укрінформ.

Протягом десяти днів підрозділи відпрацьовуватимуть практичні дії у рамках багатонаціональної наземної операції з безпеки у кризовому регіоні, проводитимуть тренування з елементами маневрування та контратаки у складі багатонаціональної батальйонної тактичної групи.

Нагадаємо, навчання відбудуться у межах заходів із підготовки «Ротаційних сил Чорноморського регіону». Їхня основна мета — підвищення сумісності підрозділів країн-партнерів, які беруть участь у навчанні, підтримання спроможності до спільного розгортання та навчання шляхом використання єдиних підходів щодо матеріально-технічного забезпечення, а також набуття навичок спільних дій військовослужбовців у складі багатонаціонального підрозділу відповідно до стандартів НАТО.