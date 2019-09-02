Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва схвалив заяву про невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України – Автономна Республіка Крим та м. Севастополь.

Відповідне рішення комітет ухвалив сьогодні на засіданні, повідомляє кореспондент Укрінформ.

"У тексті цієї заяви йдеться про невизнання останніх місцевих виборів, проведених Росією на території окупованого Криму. Але по суті це є черговим нагадуванням світові і нашому військово-політичному супернику про політику невизнання анексії і окупації Криму", - пояснив у коментарі Укрінформ голова комітету Богдан Яременко.

Цю заяву в разі підтримки її депутатами під час голосування комітет пропонує Верховній Раді направити до міжнародних організацій, зокрема Парламентської Асамблеї Ради Європи.

"Вона адресована дружнім до нас країнам. І до ПАРЄ - так само. При чому частина цієї заяви стосується безпосередньо ПАРЄ, зокрема там буде міститися, якщо проголосує Верховна Рада, звернення з проханням не визнавати на наступній сесії повноваження російської делегації", - уточнив Яременко.

При цьому він спрогнозував, що на розгляд депутатів у залі засідань парламенту цей документ зможе бути винесений під час вечірнього засідання.

"Ми сподіваємося, що зможемо в рамках Регламенту сьогодні в другій половині дня розглянути цю заяву на пленарному засіданні. Сподіваємося, що Верховна Рада підтримає, бо представники більшості були на засіданні комітету і ніхто не виступив проти", - додав голова комітету.

Як повідомляв Укрінформ, 8 вересня в Російській Федерації пройшли місцеві вибори, в тому числі в незаконно анексованих Криму і Севастополі.