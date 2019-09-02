Визволені з РФ моряки і політв'язні отримають по 100 тисяч — Денісова
|16:01 11.09.2019
|Крым
Кабінет міністрів затвердив виплату кожному з 35-ти визволених моряків і політв'язнів одноразову грошову виплату в розмірі 100 тисяч гривень.
Про це в своєму Telegram-каналі повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Укрінформ.
"Щойно взяла участь у другому засіданні Кабінету міністрів України. Було ухвалено важливе рішення - кожен з 35 звільнених 7 вересня українських громадян отримає одноразову грошову виплату у розмірі 100 тисяч гривень", - написала вона.
Денісова зауважила, що відповідальним за виконання урядового рішення є Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, а виплати будуть здійснюватись у встановленому порядку.
"Вважаю, що соціальна підтримка нещодавно звільнених військових моряків та політв`язнів та їхніх родин є надзвичайно важливою", - додала омбудсмен.
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