Кабінет міністрів затвердив виплату кожному з 35-ти визволених моряків і політв'язнів одноразову грошову виплату в розмірі 100 тисяч гривень .

Про це в своєму Telegram-каналі повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Укрінформ.

"Щойно взяла участь у другому засіданні Кабінету міністрів України. Було ухвалено важливе рішення - кожен з 35 звільнених 7 вересня українських громадян отримає одноразову грошову виплату у розмірі 100 тисяч гривень", - написала вона.

Денісова зауважила, що відповідальним за виконання урядового рішення є Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, а виплати будуть здійснюватись у встановленому порядку.

"Вважаю, що соціальна підтримка нещодавно звільнених військових моряків та політв`язнів та їхніх родин є надзвичайно важливою", - додала омбудсмен.