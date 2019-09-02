У Європейському суді з прав людини у Страсбурзі завершилися попередні слухання у справі "Україна проти Росії" щодо порушення російським окупаційним режимом прав людини у Криму.

Після заслуховування позицій сторін судді поставили представникам України та РФ декілька запитань, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Слухання було попереднім, адже російська сторона заперечує підсудність позову саме ЄСПЛ.

Україна на слуханнях наголошувала, що РФ почала "ефективно" контролювати ситуацію в анексованому Криму з 27 лютого 2014 року. Тому саме з того дня окупаційна влада має нести повну відповідальність за ситуацію на півострові, включаючи порушення прав людини та репресії проти етнічних українців, кримських татар, релігійних діячів та загалом усіх, хто виступає проти окупаційного режиму.

Натомість російська сторона заявляє про свою юрисдикцію над анексованим Кримом із 18 березня 2014 року та заявляє, що порушена справа є "політичною".

Рішення щодо результатів цих слухань буде оголошене пізніше - точної дати головуючий суддя не оголосив.

Як повідомлялося, Європейський суд з прав людини 11 вересня розпочав слухання у міждержавній справі "Україна проти Росії" щодо обвинувачення російської сторони у порушенні Європейської конвенції прав людини в окупованому Криму.