В ЄСПЛ Україна підкреслила, що Росія в Криму порушує права українських громадян на українській землі, яку вона протиправно окупувала.

На цьому наголосив у середу заступник міністра юстиції України – уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина на слуханнях в ЄСПЛ по справі "Україна проти Росії" щодо порушення прав людини у Криму, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

"Порушення прав людини, про які йдеться на цих слуханнях, були вчинені проти українських громадян на українській землі. Це здійснила зовнішня сила, яка нелегально окупує суверенну територію упродовж п'яти років", - заявив представник уряду України.

Ліщина наголосив, що українське керівництво робить усе можливе заради захисту своїх громадян на окупованій Росією українській території.

Заступник міністра юстиції відзначив, що українці в окупованому Криму піддаються репресіями за політичними мотивами. Серед найбільш уразливих груп у Криму – етнічні українці, кримські татари, незалежні журналісти та релігійні діячі.

Український урядовець також відзначив, що РФ у Криму у контексті порушення прав людини, обмежує й громадянські та політичні права громадян.

"Росія навмисно проводить кампанію із політичного переслідування, метою чого є знищення будь-якого супротиву", - сказав Ліщина.

Він також рішуче відкинув позицію російської сторони, що порушена Україною в ЄСПЛ справа проти РФ є політично умотивованою.

Уповноважений України у ЄСПЛ також нагадав учасникам процесу, що ООН та інші міжнародні організації засудили нелегальну окупацію Криму Росією.

Як повідомляв Укрінформ, у Страсбурзі ЄСПЛ сьогодні розпочав слухання у міждержавній справі "Україна проти Росії" щодо обвинувачення до російської сторони у порушенні Європейської конвенції прав людини в окупованому Криму.