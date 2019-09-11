Землетрясение магнитудой 4,7 балла произошло на севере Армении близ границы с Грузией.

Об этом сообщает Анадолу, передает телеканал ZIK.

По данным Центра геологических исследований США (USGS), толчки зафиксированы в 11 км на запад от населенного пункта Ташир.

Очаг землетрясения залегал на глубине 7,6 километров.

Подземные толчки ощущались в приграничных районах Турции.