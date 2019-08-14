Львов-Будапешт раньше Wizz Air
|15:21 11.09.2019
|Украина
Авиакомпания Ryanair объявила о запуске с апреля 2020 года рейсов по маршруту Львов-Будапешт.
Такую информацию ЦТС предоставили в пресс-службе ирландского лоукостера.
Рейсы будут выполняться дважды в неделю.
В компании также запустили распродажу билетов по цене от 9,99 евро на рейсы, которые будут выполнены по существующим направлениям до конца декабря текущего года. Акция продлится до полуночи 13 сентября.
Полный список новых маршрутов в Украину в летнем расписании 2020 года Ryanair обещает представить в ближайшее время.
Напомним, что только вчера, 10 сентября, конкурент ирландского лоукостера - венгерская Wizz Air - объявила о запуске с июня 2020 года рейсов из Будапешта во Львов и Харьков.
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