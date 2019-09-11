У Молдові проходять масові обшуки у справі про відмивання грошей
|15:41 11.09.2019
|Молдова
У Кишиневі та в інших містах Молдови 11 вересня проводяться обшуки у справі про відмивання грошей та ухилення від сплати податків кількома компаніями.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.
Згідно з повідомленням, обшуки проводить прокуратура з особливих справ спільно з Національним інспекторатом щодо розслідувань та головним управлінням кримінального переслідування міністерства внутрішніх справ.
За даними прокуратури, під підозру потрапили кілька компаній, що працюють в Кишиневі та інших районах країни. Які саме компанії і за якими адресами проходять обшуки, в прокуратурі не уточнили.
Прес-секретар Генеральної прокуратури Еміл Гайтур повідомив, що поки не може розкрити подробиці справи.
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