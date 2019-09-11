В Одесі офіцери Великої Британії та США тренують українських військових
|15:00 11.09.2019
|Украина
На базі Військової академії (м. Одеса) розпочався навчальний курс зі штабного планування для офіцерів управління оперативного командування "Південь".
Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає Еспресо.
Навчання проводиться у рамках заходів Міжнародного співробітництва за програмою Збройних сил Великої Британії "Orbital".
Курс проводитимуть за напрямками оперативної підготовки та логістичного забезпечення.
Упродовж тижня офіцери оперативного командування "Південь" отримають знання та детально ознайомляться з технікою оперативного планування, яка успішно діє у Збройних силах держав НАТО.
Цей курс відбувається у ЗСУ вже вп’яте.
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