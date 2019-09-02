Спасательное судно Черноморского флота РФ выполняет спуск аппарата АС-28 в море

13:21 11.09.2019   Крым

В соответствии с планом боевой подготовки экипаж старейшего судна – спасателя подводных лодок Черноморского флота РФ «Коммуна» приступил к выполнению задач в морских полигонах Черного моря.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа РФ, передает КРЫМPRESS.

В рамках проводимых мероприятий «Коммуна» вышла в море в один из полигонов боевой подготовки, где в течение нескольких дней судно, адаптированное под базирование обитаемых спасательных аппаратов, отработает практическое взаимодействие с командой подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28, — говорится в сообщении.

В свою очередь расчёт АС-28 выполнит погружение аппарата на различные глубины от 10 до 40 м, в ходе которых осуществит проверку связи из подводного положения, а также алгоритм покладки и всплытия с грунта.

Для совершенствования практических навыков спасателей на глубине порядка 40 метров на грунте закреплен макет комингс-площадки подводной лодки. Специалисты «Коммуны» обеспечивают спуски аппарата АС-28 на воду, его подход к комингс-площадке и стыковку-расстыковку с ней, — уточнили в пресс-службе.

К проводимым учебным мероприятиям привлечены также специализированные водолазные суда и суда обеспечения Черноморского флота РФ.

Отметим, что «Коммуна» — морское судно, спасатель подводных лодок, по конструкции — катамаран. В настоящее время это единственное действующее судно ВМФ России, доставшееся ей от Императорского флота и старейшее в мире судно, находящееся в эксплуатации.



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