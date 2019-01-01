Москва обіцяє розширити обмежувальні списки на в’їзд громадян США в Росію після того, як Вашингтон запровадив санкції проти двох співробітників Слідчого комітету Росії, звинувачених у тортурах проти послідовників «Свідків Єгови».

Про це 11 вересня заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков російському державному агентству новин ТАСС, передає Радіо Свобода.

«Ми, зрозуміло, відповідним чином розширимо наші обмежувальні списки на в’їзд американських громадян до нас. Відкрито говоримо про це», – сказав він.

Рябков додав, що як тільки в США відмовляться від «ганебної практики розширення подібних списків», Росія вчинить аналогічно.

Сполучені Штати Америки запровадили персональні санкції проти двох співробітників Слідчого комітету Росії, звинувативши їх в тортурах щодо послідовників релігійної організації «Свідки Єгови» в Сургуті.

Як йдеться в повідомленні на сайті Держдепартаменту США, йдеться про керівника управління Слідчого комітету в Сургуті Володимира Єрмолаєва і старшого слідчого Степана Ткача.

Їх звинувачують у катуванні щонайменше семи послідовників «Свідків Єгови» в лютому 2019 року. За повідомленням, співробітники СКР на чолі з Єрмолаєвим і Ткачем «душили, били електрошокером і жорстоко били»послідовників «Свідків Єгови» під час допитів.

У 2017 році Верховний суд Росії визнав екстремістською діяльність релігійної організації «Свідки Єгови» і заборонив її в Росії. Після цього почалися регулярні арешти й обшуки її послідовників. У Сургуті після затримання в лютому сім людей поскаржилися на катування з боку слідчих, проте порушувати кримінальну справу за фактом тортур влада відмовилася.

Сполучені Штати Америки неодноразово закликали Росію зупинити переслідування «Свідків Єгови». Як наголошується в заяві Держдепартаменту, «незважаючи на те, що вони не становлять загрозу національній безпеці Росії, більше ніж 60 «свідків» у даний час очікують суду в кримінальних справах у СІЗО або під домашнім арештом, понад 250 – під слідством».