У Франції засудили українських моряків до тюремних термінів

12:21 11.09.2019   Украина

Кримінальний суд міста Лілля (Франція) виніс вирок дев'яти українським морякам, яких звинувачували у перевезенні венесуельського кокаїну в 2015 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ouest France.

Повідомляється, що моряки отримали терміни від 5 до 8 років. Начальники екіпажу - грузинський капітан, а також громадянин Туреччини і ще один українець пізніше повинні з'явитися перед спеціальним судом присяжних. Відзначається, що моряків також засудили до штрафу в розмірі 75 млн євро.

Нагадаємо, що в грудні 2015 року патрульний катер виявив вантажне судно під молдавським прапором біля берегів Па-де-Кале. По рації капітан "Карибської пальми" (Carib Palm) повідомив французькій владі, що він слідував з колумбійського міста Картахени в польське місто Гданськ на ремонт. Під час перевірки правоохоронці знайшли на кораблі схованку, в якій було 2,3 тонни кокаїну.

На борту судна знаходилися дев'ять українських моряків, які запевнили, що перевезли цей величезний запас кокаїну під загрозою. Попри це, суд засудив їх не тільки до термінів, а й до штрафу. Для всіх засуджених, крім одного, встановлено довічну заборону на відвідування Франції.

Як повідомляло раніше, що в серпні 2019 року в результаті нападу на торгові судна біля берегів Камеруну було викрадено вісім українців. Повідомляється, що моряки були захоплені на борту їхнього судна, що перебувало на рейді недалеко від міста Дуала (Камерун). Викрадачі, ймовірно, є нігерійськими піратами.

Нагадаємо, біля Нігерії пірати захопили судно Pomerania Sky з поляками і українцем. Судно йшло під прапором Ліберії, напад стався 29 жовтня 2018 року. Також повідомлялося, що екіпаж встиг передати сигнал SOS. За попередньою інформацією, ніхто з екіпажу під час захоплення судна не постраждав.



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